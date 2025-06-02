К жителям Астаны, Усть-Каменогорска и Костаная обратились синоптики

Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня предупредили жителей столицы и еще двух городов республики о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Соответствующее обращение появилось на сайте гидрометцентра в понедельник.

"2 июня 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане, Усть-Каменогорске, ночью в Костанае", – говорится в сообщении "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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