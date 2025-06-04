Лекарства с истекающим сроком годности давали казахстанцам – ВАП

Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса 4 июня 2025 года указал на неэффективность механизмов закупа, хранения и логистики лекарств, передает корреспондент Zakon.kz.

Смаилов сообщил, что несвоевременное заключения договоров поставки приводит к перебоям в обеспечении пациентов лекарствами и нарушает непрерывность их лечения.

"Единым дистрибьютором за 2022-2024 годы только в рамках амбулаторной помощи несвоевременно закуплено 207 и не закуплено 164 препарата. По ряду препаратов вместо ежемесячного распределения поставка осуществлялась поквартально, создавая дефицит и условия для их приобретения за счет собственных средств пациентов. В 2024 году только 9% препаратов закуплены напрямую у производителей. Также дистрибьютор систематически закупал в нарушение требований лекарства без сертификата "СТ-KZ". Всего за три года таких фактов установлено на 258 млрд тенге", – отметил он.

Затраты на логистику за три года выросли на 60%, составив в 2024 году 11 млрд тенге. Что также отражается на себестоимости лекарств.

"Аудит выявил более 67 тыс. случаев отпуска препаратов с подходящими к истечению сроками годности, что приводило к их непригодности и неэффективному использованию средств. Также зафиксированы факты назначения препаратов сверх потребности, либо не предусмотренных протоколами лечения", – отметил Алихан Смаилов.

3 июня вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал, какое наказание ждет недобросовестных поставщиков лекарств.