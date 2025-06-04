Казахстанские дженерики продавались дороже, чем оригинальные лекарства – депутат

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании палаты 4 июня 2025 года рассказал о фактах, когда цена отечественного препарата оказывается в разы выше, чем оригинала, передает корреспондент Zakon.kz.

Аймагамбетов указал на грубые нарушения при формировании предельных цен.

"Аудитом были выявлены серьезные нарушения при установлении предельных цен на лекарства. Среди них отсутствие отдельного ценообразования для дженериков (это лекарственный препарат, который содержит то же самое действующее вещество, что и оригинальное лекарство, но выпускается под другим торговым названием. – Прим. ред.), включение чрезмерных маркетинговых и логистических расходов. В ряде случаев препараты закупались по ценам, в разы превышающим оригиналы. Надбавка к заводской цене на лекарства в Казахстане достигает 172%, тогда как в Европе и мире она не превышает 30%. Цена одного и того же препарата может отличаться в аптеках в 3-5 раз. Если оригинал стоит 344 тенге, то дженерик отечественного производителя – 1273 тенге, почти в четыре раза дороже. Как это стало возможным?" – задался вопросом депутат.

По его словам, отечественный завод, ориентируясь на цену иностранного аналога, который даже не продается в стране, рассчитывает свои издержки и цену. В результате цена отечественного препарата оказывается в разы выше, чем у оригинала.

"Заводская цена "парацетамола" – 59 тенге, в Кыргызстане он стоит 90 тенге, а у нас – 144 тенге. Сравните. На "Терафлю" в Казахстане установлена предельная цена – 3030 тенге, притом, что его заводская цена – 1500 тенге, в России он стоит 2200, в Кыргызстане – 2500 тенге. Препарат Keytruda в аптеках – 710 тыс. тенге, а Министерство здравоохранения установило для него предельную цену в 1,3 млн, после чего СК "Фармация" закупила его за 1,2 млн. Формально может показаться, что удалось сэкономить, но на деле препарат купили почти в два раза дороже рыночной цены", – сетует мажилисмен.

4 июня 2025 года председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов сообщил, что разница в ценах на 15 самых дорогих препаратов между государственным и рыночным секторами достигала 600%.