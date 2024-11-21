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Высокий тариф и плохая связь: на жалобы казахстанцев ответил глава МЦРИАП

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 10:44 Фото: unsplash
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах Сената 21 ноября рассказал, могут ли сотовым операторам запретить повышать тарифы, пока они не улучшат качество сотовой связи, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в последнее время ухудшилось качество мобильного интернета: тарифы растут, а предоставляемых гигабайтов не хватает.

"Ничего не изменилось, в принципе, какой-то особой политики со стороны государства с точки зрения регулирования гигабайтов и тарифов не было. Заявки (на повышение тарифа. – Прим. ред.) не было. Наверное, вы используете тяжелый трафик, видео постоянно. Я вам рекомендую, где есть Wi-Fi, подключиться к нему. Я так делаю сам", – посоветовал в ответ Жаслан Мадиев.

Запретить же операторам повышать тариф, пока они не улучшат качество мобильного интернета, по его словам, нельзя.

"Такой запрет ставить нельзя, иначе как они будут инвестировать? Они же большие инвестиции вкладывают в базовые станции, антенно-мачтовые сооружения. Мы живем в постоянно развивающемся мире. У нас растут города, строятся новые объекты. Они также могут влиять на появление "белых" пятен (мест, где нет сети. – Прим. ред.)", – резюмировал глава МЦРИАП.

6 октября Жаслан Мадиев сообщил, что по стране определили примерно 350 "белых" пятен. Их будут устранять двумя путями. Так, на административных зданиях, где не отрабатывается секретная информация, планируется ставить базовые станции. Во-вторых, с акиматами подписан план о том, что они на республиканских трассах будут устанавливать антенно-мачтовые сооружения, чтобы потом на них мобильные операторы могли ставить базовые станции.

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