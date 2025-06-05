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Общество

Зачем Казахстану добровольцы и формирования самообороны

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 11:59 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов 5 июня 2025 года на брифинге в Сенате ответил на вопрос о том, зачем в Казахстане на законодательном уровне вводят такие понятия как "доброволец" и "формирования самообороны", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, для чего принимается закон "О территориальной обороне Республики Казахстан", в котором появились такие понятия "доброволец" и "формирования самообороны". Он подтвердил, что это превентивная мера. 

"А вы хотели, чтобы мы это сделали через 10 лет или вчера? Вчера уже не получится, а через 10 лет – мы не знаем, может там уже другие формирования будут появляться. Развитие вообще в целом и военной науки, в том числе, осуществляется из той геополитической ситуации, которая складывается в мире и в регионе. Исходя из этого, мы считаем, что не все мы можем предусмотреть и не все вооруженные силы могут взять под охрану. Если гражданин говорит: "Я буду охранять свой дом, защищать свою пекарню", – это, естественно, хорошее дело. И он должен это защищать и охранять. Почему мы должны препятствовать и не давать этого сделать?" – сказал он. 

Он также подтвердил, что поправки внесены с учетом геополитической обстановки. 

Ранее Сенат одобрил закон о совершенствовании территориальной обороны Казахстана.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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