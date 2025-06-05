Зачем Казахстану добровольцы и формирования самообороны

Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов 5 июня 2025 года на брифинге в Сенате ответил на вопрос о том, зачем в Казахстане на законодательном уровне вводят такие понятия как "доброволец" и "формирования самообороны", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, для чего принимается закон "О территориальной обороне Республики Казахстан", в котором появились такие понятия "доброволец" и "формирования самообороны". Он подтвердил, что это превентивная мера.



"А вы хотели, чтобы мы это сделали через 10 лет или вчера? Вчера уже не получится, а через 10 лет – мы не знаем, может там уже другие формирования будут появляться. Развитие вообще в целом и военной науки, в том числе, осуществляется из той геополитической ситуации, которая складывается в мире и в регионе. Исходя из этого, мы считаем, что не все мы можем предусмотреть и не все вооруженные силы могут взять под охрану. Если гражданин говорит: "Я буду охранять свой дом, защищать свою пекарню", – это, естественно, хорошее дело. И он должен это защищать и охранять. Почему мы должны препятствовать и не давать этого сделать?" – сказал он.

Он также подтвердил, что поправки внесены с учетом геополитической обстановки.

Ранее Сенат одобрил закон о совершенствовании территориальной обороны Казахстана.

