О распространении нового вида мошенничества предупреждают казахстанцев
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Департамент полиции (ДП) Алматы 5 июня 2025 года рассказал о росте фактов мошенничества, совершаемых под предлогом транспортировки и логистики грузов, сообщает Zakon.kz.
По информации ведомства, с начала 2025 года в городе зарегистрировано 11 подобных преступлений, жертвами которых становятся предприниматели, организации и физлица.
Мошенники действуют через популярные интернет-платформы и сайты по грузоперевозкам. Они представляются логистами или перевозчиками, предлагают свои услуги, получают предоплату и исчезают.
"Мы видим устойчивую схему, при которой преступники пользуются доверием предпринимателей. В большинстве случаев аферисты выходят на связь через популярные сайты объявлений и предлагают фиктивные услуги. Призываем граждан быть бдительными, не перечислять деньги незнакомым лицам без проверок, тщательно изучать репутацию перевозчиков и заключать договоры только с официально зарегистрированными компаниями", – сказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.
Полиция рекомендует:
- Не переводить предоплату без юридически оформленного договора;
- Проверять номера телефонов, ИИН/БИН контрагента, отзывы в интернете;
- Использовать платформы с системой верификации и безопасной оплаты;
- В случае сомнений, обращаться в ближайшее подразделение полиции.
В марте полиция Алматы предупреждала об активизировавшихся мошенниках в сфере перевозок, которые крадут дорогие авто и товары при междугородних перевозках.
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