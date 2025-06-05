О распространении нового вида мошенничества предупреждают казахстанцев

Департамент полиции (ДП) Алматы 5 июня 2025 года рассказал о росте фактов мошенничества, совершаемых под предлогом транспортировки и логистики грузов, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, с начала 2025 года в городе зарегистрировано 11 подобных преступлений, жертвами которых становятся предприниматели, организации и физлица.

Мошенники действуют через популярные интернет-платформы и сайты по грузоперевозкам. Они представляются логистами или перевозчиками, предлагают свои услуги, получают предоплату и исчезают.

"Мы видим устойчивую схему, при которой преступники пользуются доверием предпринимателей. В большинстве случаев аферисты выходят на связь через популярные сайты объявлений и предлагают фиктивные услуги. Призываем граждан быть бдительными, не перечислять деньги незнакомым лицам без проверок, тщательно изучать репутацию перевозчиков и заключать договоры только с официально зарегистрированными компаниями", – сказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.

Полиция рекомендует:

Не переводить предоплату без юридически оформленного договора;

Проверять номера телефонов, ИИН/БИН контрагента, отзывы в интернете;

Использовать платформы с системой верификации и безопасной оплаты;

В случае сомнений, обращаться в ближайшее подразделение полиции.

В марте полиция Алматы предупреждала об активизировавшихся мошенниках в сфере перевозок, которые крадут дорогие авто и товары при междугородних перевозках.