Снос проблемного спорткомплекса "Казахстан" озадачил астанчан

Жителей Астаны встревожил снос здания СК "Казахстан" на правом берегу. Тогда как ранее аким города говорил о планах по его реконструкции. Корреспондент Zakon.kz адресовал этот вопрос акимату.

В Управлении строительства Астаны заявили, что в настоящее время осуществляется реализация проекта модернизации Дворца спорта "Казахстан".

"На текущий момент завершаются демонтажные работы несущих металлоконструкций, плит перекрытия, перегородок и бетонных трибун. Решение было принято в связи с физическим износом и аварийным состоянием конструкций", – отметили в ведомстве на запрос Zakon.kz.

Начало строительно-монтажных работ – май 2025 года. Завершить модернизацию объекта планируется в IV квартале 2026 года.

7 ноября 2024 года ситуацию прокомментировал аким Астаны Женис Касымбек. Он заявил, что после реконструкции это "будет нормальное, современное здание".

21 сентября 2023 года аким Астаны заявил, что не допустит, чтобы такой известный объект, как СК "Казахстан", простаивал. Он отметил, что рассматриваются дополнительные источники финансирования для продолжения строительных работ и модернизации спорткомплекса.

