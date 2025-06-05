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Общество

Вы ждете, когда умрет чей-то ребенок: жильцы ЖК в Астане боятся отпускать детей во двор

астанчане жалуются, что боятся отпускать детей во двор, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 22:54 Фото: pixabay
Жильцы ЖК в Астане говорят, что боятся отпускать детей во двор, так как на месте детской площадки лежит электропроводка и торчат штыри, сообщает Zakon.kz.

КТК они рассказали, что работы по благоустройству во дворе не провели и находиться там просто небезопасно. 

"Две недели назад я мальчика подняла на этом штыре. И благодаря тому, что я увидела это случайно, ребенок остался жив. Вы ждете, когда умрет чей-то ребенок и пострадает чей-то родитель старый – или мы, жильцы, будем сидеть во дворе вот таком, прекрасном?" Умут Серекпаева

Нет ни лестниц, ни ограждений по периметру, а где-то и вовсе протянуты электрические кабели. При этом дом введен в эксплуатацию еще в 2023 году. Детскую площадку должны были построить еще пару лет назад. Жители заявляют, что с тех пор мало что изменилось. Люди говорят, что вместо безопасного пространства для самых маленьких застройщик сделал только гидроизоляцию. В итоге жильцам приходится водить детей в соседние дворы, где детские площадки есть. Выйти на связь с застройщиком так и не удалось: телефоны компании отключены, да и в офисе никого не оказалось.

По словам представителей Управления контроля и качества городской среды, все ответственные за неподобающий ввод дома в эксплуатацию уже наказаны, а детскую площадку застройщик не построил из-за проблем с деньгами. Теперь ее планируют доделывать за счет средств некоего инвестора.

"По факту нарушений были привлечены к ответственности технический надзор, авторский надзор, генподрядчик и застройщик. Все участники строительства были привлечены к административной ответственности вплоть до лишения лицензии у генподрядчика. С инвестором работа проводится, и планируется завершение работ в июле месяце". Руководитель отдела инспекции района Алматы Управления контроля и качества городской среды г. Астаны Кайрат Искаков

Тем временем жители проблемного дома сомневаются в успешном исходе дела. Как и в том, что для решения их проблем действительно найден инвестор, юридическое имя которого до сих пор не названо.

Ранее сообщалось, что более 200 семей не могут заехать в свои квартиры в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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