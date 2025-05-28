Названы цвета-невидимки одежды для комаров

Комары способны испортить что угодно – вылазку на природу, пикник в горах и даже трудовой заезд на дачу. Но, как оказалось, у науки на этот счет есть несколько козырей: эффективные и удивительные способы защиты от кровососущих, сообщает Zakon.kz.

У комаров есть цветовые предпочтения. Исследование Вашингтонского университета открыло закономерность: они не просто летают в поисках жертвы наугад. У них есть стратегия охоты, где цвет играет важную роль.

Цвета-магниты для комаров

Комар сначала улавливает ваш запах, а потом начинает искать глазами определенные цвета. Красный, оранжевый, черный и циан (цвет морской волны) действуют на них как красная тряпка на быка. Темные цвета особенно опасны в жару – они не только привлекают комаров, но и нагреваются сильнее, создавая дополнительную приманку в виде повышенной температуры тела, пишет Life.ru.

Цвета-невидимки

Зеленый, фиолетовый, голубой и белый цвета комары игнорируют. Белая одежда – чемпион по защите. Она не только отражает солнечные лучи и помогает телу оставаться прохладным, но и делает вас практически невидимым для комариного зрения. Светло-зеленый и нежно-голубой тоже отлично справляются с задачей маскировки.

Ароматная защита

Комары ориентируются в мире преимущественно через обоняние, и этим можно воспользоваться. Современная наука предлагает эффективные решения.

Эфирное масло лаванды – комариный отпугиватель номер один. Несколько капель на одежду или кожу – и они создадут невидимый барьер, который комары не решаются пересечь.

Лимон, грейпфрут, апельсин – все цитрусовые комары терпеть не могут. Можете натереть кожу долькой лимона или капнуть пару капель цитрусового масла на одежду. А еще работает простой лайфхак: разрежьте лимон пополам, воткните в мякоть несколько гвоздичных палочек и поставьте рядом с местом отдыха. Получится натуральный ароматизатор.

Что делать, если укусы уже есть

Даже самая лучшая защита иногда дает сбой. Если комары все-таки добрались до вас, важно правильно обработать укусы, чтобы избежать расчесывания и инфекции.

Холодная терапия. Приложите к укусу кубик льда или холодную ложку на 10-15 секунд. Холод блокирует нервные импульсы и снимает зуд практически мгновенно. Повторяйте процедуру каждые полчаса при необходимости.

Приложите к укусу кубик льда или холодную ложку на 10-15 секунд. Холод блокирует нервные импульсы и снимает зуд практически мгновенно. Повторяйте процедуру каждые полчаса при необходимости. Содовая паста. Смешайте соду с небольшим количеством воды до состояния кашицы и нанесите на укус. Щелочная среда нейтрализует кислоты в комарином яде и снимает воспаление. Оставьте пасту на 15 минут, затем смойте прохладной водой.

Ранее туристов, собирающихся на Шри-Ланку, предупредили об опасности – желтолихорадочных комарах, которые могут заразить лихорадками денге и чикунгунья.