Жителей Алматы призвали соблюдать меры предосторожности с 9 по 27 июня: названа причина

В Алматы в течение трех недель проведут второй этап испытаний теплосетей. Об этом рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, гидравлические испытания тепловых сетей будут проводиться с 9 по 27 июня 2025 года на территории восьми районов Алматы.

"Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов – ежедневно с 04:00 до 07:00 – горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации, такие как выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия и другие происшествия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109". ТОО "Алматинские тепловые сети"

График проведения испытаний теплосетей

9 июня

Алатауский район: Монке би – Б. Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.

с 9 по 20 июня

Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;

Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;

микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

10 июня

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.

Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4; микрорайон Кокмайса в контуре улиц Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.

10 и 11 июня

Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.

с 10 по 20 июня

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Райымбека – Куратова.

11 июня

Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

Жетысуский район: микрорайон Кулагер – по улицам Серикова и Ратушного, а также в границах улиц Рыскулова, Жансугурова, Тихова и Глазунова.

с 11 по 12 июня

Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Сейфуллина – Северное Кольцо – Бурундайская.

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н.Данченко.

Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

12 и 13 июня

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.

13 июня

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – микрорайон Зерделі.

16 июня

Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.

Алатауский район: посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

16 и 27 июня

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Назарбаева – Тимирязева – Наурызбай батыра – Курмангазы – речка Есентай – Гоголя.

17 июня

Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова; Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова.

18 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева, Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

19 и 20 июня

Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.

20 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

24 июня

Алатауский и Жетысуский районы: перемычка между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1; Фаризы Онгарсыновой – Северная сторона БАКа – речка Большая Алматинка – Сейфуллина.

"Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Отмечается, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" ТОО "Алматинские тепловые сети"

Первый этап испытаний теплосетей в Алматы проходил с 21 апреля по 6 мая 2025 года.