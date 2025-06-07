Жителей Алматы призвали соблюдать меры предосторожности с 9 по 27 июня: названа причина
Фото: Zakon.kz
В Алматы в течение трех недель проведут второй этап испытаний теплосетей. Об этом рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, гидравлические испытания тепловых сетей будут проводиться с 9 по 27 июня 2025 года на территории восьми районов Алматы.
"Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов – ежедневно с 04:00 до 07:00 – горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации, такие как выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия и другие происшествия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109".ТОО "Алматинские тепловые сети"
График проведения испытаний теплосетей
9 июня
- Алатауский район: Монке би – Б. Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.
с 9 по 20 июня
- Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;
- Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;
- микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.
- Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.
10 июня
- Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.
- Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4; микрорайон Кокмайса в контуре улиц Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.
10 и 11 июня
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.
с 10 по 20 июня
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Райымбека – Куратова.
11 июня
- Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.
- Жетысуский район: микрорайон Кулагер – по улицам Серикова и Ратушного, а также в границах улиц Рыскулова, Жансугурова, Тихова и Глазунова.
с 11 по 12 июня
- Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Сейфуллина – Северное Кольцо – Бурундайская.
- Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н.Данченко.
- Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.
- Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
12 и 13 июня
- Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.
13 июня
- Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – микрорайон Зерделі.
16 июня
- Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.
- Алатауский район: посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
16 и 27 июня
- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Назарбаева – Тимирязева – Наурызбай батыра – Курмангазы – речка Есентай – Гоголя.
17 июня
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова; Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова.
18 июня
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева, Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.
19 и 20 июня
- Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.
20 июня
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.
24 июня
- Алатауский и Жетысуский районы: перемычка между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1; Фаризы Онгарсыновой – Северная сторона БАКа – речка Большая Алматинка – Сейфуллина.
"Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено".ТОО "Алматинские тепловые сети"
Отмечается, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону.
"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!"ТОО "Алматинские тепловые сети"
Первый этап испытаний теплосетей в Алматы проходил с 21 апреля по 6 мая 2025 года.
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