#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.75
541.59
6.06
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.75
541.59
6.06
Общество

Жителей Алматы предупредили о возможных ЧП с 3 по 14 августа: названа причина

Виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 16:40 Фото: Zakon.kz
На территории семи районов Алматы в течение двух недель будут испытывать тепловые сети, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 июля 2026 года, объявили в ТОО "Алматинские тепловые сети":

"В период с 3 по 14 августа на территории семи районов Алматы будет проводиться второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 04:00 до 07:00 горожанам и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия".

В таких случаях жителей и гостей мегаполиса призвали не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия и сообщить о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам:

  • 351-27-62 (прямой номер),
  • call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014),
  • а также по номеру 109.

График проведения испытаний теплосетей

3 августа:

  • Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.

3 и 4 августа:

  • Алмалинский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан – Маметовой – Абылай хана.

С 3 по 14 августа:

  • Бостандыкский район: Аскарова – мкр. Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – аль-Фараби – мкр. Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева.
  • Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – аль-Фараби – мкр. Алмагуль.
  • Микрорайоны Орбита 1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.
  • Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

4 и 5 августа:

  • Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.
  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова.

5 августа:

  • Наурызбайский район: Райымбека – Жунисова – Абая – Алтын Орда.
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.
  • Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак 1, 2, 3, 4; мкр. Кокмайса; Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.

С 5 по 7 августа:

  • Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

6 августа:

  • Жетысуский район: мкр. Кулагер по улицам Серикова – Ратушного; Рыскулова – Жансугурова – Тихова – Глазунова.
  • Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алты-Алаш.

С 6 по 7 августа:

  • Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.

7 августа:

  • Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – микрорайон Зерделі.
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

10 августа:

  • Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко.
  • Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.

10 и 11 августа:

  • Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

11 августа:

  • Алатауский район: Ак-Кайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

11 и 12 августа:

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Назарбаева – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Сейфуллина – Абая – Досмухамедова.
  • Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.

12 августа:

  • Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.

С 12 по 14 августа:

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

13 и 14 августа:

  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.

14 августа:

  • Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.
"Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено", – заверили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Жителям и гостям Алматы объяснили, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!"ТОО "Алматинские тепловые сети"

Предыдущие гидравлические испытания тепловых сетей в Алматы проводились с 21 по 23 июля 2026 года. Тогда жителей и гостей южной столицы тоже предупредили, что, несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
16:03, 12 июня 2026
Алматинцев предупредили о возможных провалах асфальта и выходе воды на улицы: список адресов
Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб
11:24, 07 июня 2025
Жителей Алматы призвали соблюдать меры предосторожности с 9 по 27 июня: названа причина
Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб
15:01, 16 июля 2026
Алматинцев предупредили о возможном выходе воды и разрушении дорог
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ФИФА может выплатить Казахстану и другим членам по $40 млн за продажу прав на ЧМ
17:05, Сегодня
ФИФА может выплатить Казахстану и другим членам по $40 млн за продажу прав на ЧМ
Тамерлан Агиманов из &quot;Иртыша&quot; перенёс операцию в Германии после травмы
16:53, Сегодня
Тамерлан Агиманов из "Иртыша" перенёс операцию в Германии после травмы
Аружан Сагандыкова
16:38, Сегодня
Теннисистка сборной Казахстана Сагандыкова разгромно проиграла на турнире в Астане
Елена Рыбакина провела тренировку с Белиндой Бенчич в Братиславе
16:33, Сегодня
Елена Рыбакина провела тренировку с Белиндой Бенчич в Братиславе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: