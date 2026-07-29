Жителей Алматы предупредили о возможных ЧП с 3 по 14 августа: названа причина

На территории семи районов Алматы в течение двух недель будут испытывать тепловые сети, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 июля 2026 года, объявили в ТОО "Алматинские тепловые сети":

"В период с 3 по 14 августа на территории семи районов Алматы будет проводиться второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 04:00 до 07:00 горожанам и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия".

В таких случаях жителей и гостей мегаполиса призвали не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия и сообщить о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам:

351-27-62 (прямой номер),

call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014),

а также по номеру 109.

График проведения испытаний теплосетей

3 августа:

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.

3 и 4 августа:

Алмалинский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан – Маметовой – Абылай хана.

С 3 по 14 августа:

Бостандыкский район: Аскарова – мкр. Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – аль-Фараби – мкр. Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева.

Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – аль-Фараби – мкр. Алмагуль.

Микрорайоны Орбита 1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

4 и 5 августа:

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.

Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова.

5 августа:

Наурызбайский район: Райымбека – Жунисова – Абая – Алтын Орда.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак 1, 2, 3, 4; мкр. Кокмайса; Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.

С 5 по 7 августа:

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

6 августа:

Жетысуский район: мкр. Кулагер по улицам Серикова – Ратушного; Рыскулова – Жансугурова – Тихова – Глазунова.

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алты-Алаш.

С 6 по 7 августа:

Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.

7 августа:

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – микрорайон Зерделі.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

10 августа:

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко.

Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.

10 и 11 августа:

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

11 августа:

Алатауский район: Ак-Кайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

11 и 12 августа:

Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Назарбаева – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Сейфуллина – Абая – Досмухамедова.

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.

12 августа:

Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.

С 12 по 14 августа:

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

13 и 14 августа:

Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.

14 августа:

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.

"Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено", – заверили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Жителям и гостям Алматы объяснили, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" ТОО "Алматинские тепловые сети"

Предыдущие гидравлические испытания тепловых сетей в Алматы проводились с 21 по 23 июля 2026 года. Тогда жителей и гостей южной столицы тоже предупредили, что, несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия.