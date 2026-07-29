Жителей Алматы предупредили о возможных ЧП с 3 по 14 августа: названа причина
Об этом сегодня, 29 июля 2026 года, объявили в ТОО "Алматинские тепловые сети":
"В период с 3 по 14 августа на территории семи районов Алматы будет проводиться второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 04:00 до 07:00 горожанам и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия".
В таких случаях жителей и гостей мегаполиса призвали не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия и сообщить о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам:
- 351-27-62 (прямой номер),
- call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014),
- а также по номеру 109.
График проведения испытаний теплосетей
3 августа:
- Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.
3 и 4 августа:
- Алмалинский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан – Маметовой – Абылай хана.
С 3 по 14 августа:
- Бостандыкский район: Аскарова – мкр. Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – аль-Фараби – мкр. Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева.
- Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – аль-Фараби – мкр. Алмагуль.
- Микрорайоны Орбита 1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.
- Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.
4 и 5 августа:
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова.
5 августа:
- Наурызбайский район: Райымбека – Жунисова – Абая – Алтын Орда.
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.
- Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак 1, 2, 3, 4; мкр. Кокмайса; Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.
С 5 по 7 августа:
- Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.
6 августа:
- Жетысуский район: мкр. Кулагер по улицам Серикова – Ратушного; Рыскулова – Жансугурова – Тихова – Глазунова.
- Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алты-Алаш.
С 6 по 7 августа:
- Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.
7 августа:
- Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – микрорайон Зерделі.
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.
10 августа:
- Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко.
- Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.
10 и 11 августа:
- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.
11 августа:
- Алатауский район: Ак-Кайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
11 и 12 августа:
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Назарбаева – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Сейфуллина – Абая – Досмухамедова.
- Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.
12 августа:
- Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.
С 12 по 14 августа:
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.
13 и 14 августа:
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.
14 августа:
- Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.
"Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено", – заверили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Жителям и гостям Алматы объяснили, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону.
"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!"ТОО "Алматинские тепловые сети"
Предыдущие гидравлические испытания тепловых сетей в Алматы проводились с 21 по 23 июля 2026 года. Тогда жителей и гостей южной столицы тоже предупредили, что, несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия.