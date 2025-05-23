Почему из Казахстана уходят российские инвесторы и кто занимает их место

Инвестиционный ландшафт Казахстана меняется каждый месяц: одни иностранные инвесторы сворачивают операции, другие стремительно наращивают присутствие в стране. Особенно заметна динамика среди компаний из России, чей отток компенсируется мощным притоком капитала из Азии, сообщает Zakon.kz.

Кто и почему сокращает присутствие?

Россия, традиционно крупнейший внешний инвестор Казахстана, демонстрирует заметное сокращение активности. По состоянию на 1 мая 2025 года в республике существует 17 988 действующих компаний с российской формой собственности. Это на 873 предприятия (4,6%) меньше, чем было четыре месяца назад. Такое сокращение – самое значительное среди всех стран-инвесторов.

Отток капитала наблюдается и из других стран:

Турция: минус 154 компании,

Кыргызстан: минус 161 предприятие,

Украина: минус 44 компании,

Республика Корея: минус 43 предприятия.

Новая волна: кто приходит на смену?

Параллельно с уходом одних инвесторов Казахстан привлекает новых, демонстрируя впечатляющий рост активности из Азии.

Китайский прорыв. Количество действующих компаний из Китая выросло на 465 предприятий за четыре месяца, достигнув 4141. Китайские инвесторы активно занимают ниши в инфраструктуре, энергетике, добывающей промышленности и торговле, укрепляя свои позиции в рамках инициативы "Один пояс – один путь".

Узбекистан – новый региональный лидер. Число действующих узбекских предприятий в Казахстане увеличилось на 527, достигнув 4934 компаний. Это подчеркивает углубление региональной интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, особенно в сферах торговли, логистики и сельского хозяйства.

Актуальная карта иностранного бизнеса (на 1 мая 2025 года)

Детальный анализ показывает текущее распределение сил среди крупнейших инвесторов (действующие юридические лица и филиалы с иностранной формой собственности).

Фото: Zakon.kz

Где иностранцы зарабатывают в Казахстане?

Наибольшая концентрация иностранного капитала наблюдается в традиционно привлекательных секторах, подтверждая их инвестиционную емкость:

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов – 35,8% всего иностранного и совместного бизнеса.

Предоставление прочих видов услуг – 14,1% (рост спроса на квалифицированные услуги в IT-секторе).

Строительство – 9,1%.

Чем недовольны инвесторы?

По данным на 2024 год, иностранные инвесторы подали более 200 исков против чиновников Казахстана в административные суды. Важный момент: около 80% этих дел были разрешены в пользу инвесторов.

Наиболее частые ответчики – Министерство финансов (по вопросам налогов и таможни), Министерство промышленности (по вопросам недропользования и инфраструктуры) и органы, занимающиеся экологическими спорами.

Председатель судебной коллегии по административным делам ВС РК Аслан Тукиев рассказал, что зачастую это достаточно крупные и чувствительные дела.

"Они, как правило, затрагивают большое количество казахстанцев, включая работников этих компаний, и значительно влияют на бюджет".

Ранее мы сообщили, что привлечение инвестиций в страну – ключевой вопрос экономической стратегии Казахстана. В этом году будут разработаны дополнительные меры для стимулирования иностранных и отечественных инвестиций, включая набор преференций и гарантий для инвесторов.