На 68-м году жизни скоропостижно скончался известный казахстанский фотокорреспондент Юрий Беккер. Об этом рассказали в Министерстве культуры и информации (МКИ) РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация сегодня, 19 августа 2026 года, появилась в Telegram-канале ведомства:

"Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам, друзьям и всем, кто знал Юрия Зельмановича. Многие годы Юрий Беккер посвятил журналистике и созданию фотолетописи Казахстана. Его объектив запечатлел важнейшие события общественной, политической и культурной жизни страны, известных государственных деятелей, людей труда и простых граждан. Его фотографии стали частью современной истории Казахстана, сохранив для будущих поколений лица и события своей эпохи".

Отметим, что значительная часть профессионального пути Юрия Зельмановича была связана с газетой "Казахстанская правда". До последних дней он продолжал работать в редакции, оставаясь верным профессии и делу, которому посвятил жизнь.

Коллеги и представители профессионального сообщества вспоминают Юрия Беккера как талантливого фотожурналиста, человека высокой ответственности, принципиальности и большого профессионализма.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Юрия Зельмановича.

5 августа 2026 года на 71-м году жизни не стало известного казахстанского кинорежиссера Ардака Амиркулова. Соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии и кавалера ордена "Құрмет" выразил президент Касым-Жомарт Токаев.