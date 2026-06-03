Сразу четырем регионам Казахстана грозит засуха: "Казгидромет" обновил прогноз на июнь
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Сегодня специалисты РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз засухи на июнь 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Ранее в Гидрометцентре сообщали, что засуха ожидается в 12 областях Казахстана в первом месяце лета.
Согласно уточненному прогнозу, в июне атмосферная засуха ожидается в четырех регионах РК:
- в Актюбинской области – в Шалкарском районе;
- в Алматинской области – в Балхашском районе;
- в области Жетысу – в Каратальском районе;
- в Кызылординской области – в Аральском и Казалинском районах.
"В указанных районах высокая вероятность возникновения локальных засух".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
На остальной территории Казахстана, по данным специалистов, условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.
О том, какой будет погода в Казахстане в июне 2026 года, можете узнать по ссылке.
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