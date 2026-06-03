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Общество

Сразу четырем регионам Казахстана грозит засуха: "Казгидромет" обновил прогноз на июнь

засуха, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 18:01 Фото: pixabay
Сегодня специалисты РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз засухи на июнь 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что засуха ожидается в 12 областях Казахстана в первом месяце лета.

Согласно уточненному прогнозу, в июне атмосферная засуха ожидается в четырех регионах РК:

  • в Актюбинской области – в Шалкарском районе;
  • в Алматинской области – в Балхашском районе;
  • в области Жетысу – в Каратальском районе;
  • в Кызылординской области – в Аральском и Казалинском районах.
карта засухи, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 18:01

Фото: kazhydromet.kz

"В указанных районах высокая вероятность возникновения локальных засух".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На остальной территории Казахстана, по данным специалистов, условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.

О том, какой будет погода в Казахстане в июне 2026 года, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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