Сразу четырем регионам Казахстана грозит засуха: "Казгидромет" обновил прогноз на июнь

Сегодня специалисты РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз засухи на июнь 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что засуха ожидается в 12 областях Казахстана в первом месяце лета.

Согласно уточненному прогнозу, в июне атмосферная засуха ожидается в четырех регионах РК:

в Актюбинской области – в Шалкарском районе;

– в Шалкарском районе; в Алматинской области – в Балхашском районе;

– в Балхашском районе; в области Жетысу – в Каратальском районе;

– в Каратальском районе; в Кызылординской области – в Аральском и Казалинском районах.

"В указанных районах высокая вероятность возникновения локальных засух". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На остальной территории Казахстана, по данным специалистов, условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.

О том, какой будет погода в Казахстане в июне 2026 года, можете узнать по ссылке.