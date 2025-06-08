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Общество

Дожди и сильный ветер: какая погода ожидает казахстанцев 9 июня

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 16:24 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в понедельник, 9 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптической ситуации и опасных явлений, на территории страны сохранит свое влияние циклон.

"Связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут влиять практически на всю территорию Казахстана – пройдут дожди с грозами и градом. Ожидается усиление ветра", – рассказали в РГП "Казгидромет".

Жителям восточной части Казахстана синоптики обещают особенно сильные дожди.

В ночные и утренние часы на севере страны ожидается туман.

В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на севере, юге Западно-Казахстанской, на западе Палодарской, на севере, в центре Актюбинской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, на западе, юго-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, востоке, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики опубликовали уточненный прогноз по засухе на июнь 2025 года.

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Андрей Дюсупов
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