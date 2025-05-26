Аэропорту Алматы утвердили тарифы на предстоящие пять лет

Председатель Комитета гражданской авиации МТ РК приказом от 16 мая 2025 года утвердил тарифы Международному аэропорту Алматы на 2025-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, утверждены с 1 июля 2025 года тарифы на регулируемую услугу по обеспечению авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах республики в некоммерческих целях и по международным направлениям:

с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года – 1 212,85 тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без налога на добавленную стоимость;

с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года – 1 244,94 тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без налога на добавленную стоимость;

с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года – 1 362,81 тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без налога на добавленную стоимость;

с 1 июля 2028 года по 30 июня 2029 года – 1 331,32 тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без налога на добавленную стоимость;

с 1 июля 2029 года по 30 июня 2030 года – 1 434,23 тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без налога на добавленную стоимость.

Также утверждена тарифная смета, предусматривающая на 5 лет:

Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 10 523 278,09 тыс. тенге.

Материальные затраты – 293 861,35 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда – 9 129 257,01 тыс. тенге.

В том числе налоги и соцотчисления и т.д.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.