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Общество

5 погибших детей в ЗКО: семья переехала после установки противопожарного датчика на другой адрес

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 15:54 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Семья, в которой при пожаре погибли 5 детей в Западно-Казахстанской области, переехала на другой адрес через месяц после установки датчика по определению угарного газа, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил 9 июня 2025 года заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС Канат Доспаев на брифинге в командном центре, возбуждено уголовное дело, назначены все необходимые экспертизы. Причины пожара до сих пор устанавливаются. Следствием рассматриваются различные версии в рамках уголовного дела.

"Семья проживала на съемной квартире с 15 октября. Ранее они проживали в этом же селе в Сырымском районе села Жымпиты только по другому адресу. С ними 14 сентября проводилась профилактическая работа и устанавливался датчик по определению угарного газа. На последнем адресе не было (датчика). Мы с ними провели работу, через месяц они переехали на другой адрес", – сказал Канат Доспаев.

4 июня 2025 года в пос. Жымпиты Сырымского района ЗКО произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей. Дети находились дома без присмотра взрослых. Погибшим мальчикам было 6, 5, 4, 3 и 2 годика.

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Бауыржан Муканов
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