Утонули 115 человек, спасены 218: итоги купального сезона в Казахстане

1 сентября завершаются не только летние каникулы школьников, но и купальный сезон в стране. Пока одних сей факт расстраивает, другие – спасатели, к примеру – напротив, выдыхают с облегчением. Ведь сезон этот выдался жарким во всех смыслах слова. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Июнь едва успел "разменять" первую неделю, а счет трагедиям уже был открыт. Так, по состоянию на 9-е число первого летнего месяца в республике утонули пять человек, в том числе 15-летний подросток.

Материал по теме Как должны быть оборудованы пляжи, чтобы люди не тонули

Поскольку начали, что называется, за упокой – так и продолжили. В тот же день, 9 июня, СМИ сообщили о смерти 13-летнего школьника в Актау. Ребенок купался с другом в необорудованном месте, оба пошли ко дну. Очевидцам удалось вытащить детей из воды, но выжил лишь один.

Ближе к концу месяца поступила грустная новость о смерти сразу троих людей в ВКО. Первым коварное течение реки Кара Ертис забрало 18-летнего парня. Следом – пытавшихся ему помочь мужчин 1991 и 1992 годов рождения.

"Отличился" и недавно перенесший реконструкцию Сайран, из пучин которого 25 июня извлекли тела юноши и взрослого мужчины. Как пояснили спасатели, погибшие проигнорировали запрещающие купание знаки, а один из них и вовсе был пьян. После инцидента на подступах к воде установили ограждения.

Фото: Zakon.kz

Печальная статистика традиционно не обошлась без упоминания Капшагайского водохранилища. В начале июля там на глазах депутата Мажилиса Бакытжана Базарбека погибла молодая девушка. Мажилисмен приехал на отдых с семьей и стал невольным свидетелем трагедии. Увиденное впечатлило Базарбека настолько, что он написал гневный пост, назвав условия на муниципальных пляжах "дикими", а их посещение "русской рулеткой" – всплывешь, не всплывешь:

"Должны быть установлены камеры видеонаблюдения, спасательные круги, вышки, у спасателей должны быть бинокли, медработник, умеющий оказывать первую медицинскую помощь, громкоговоритель, информационные стенды. К сожалению, ничего этого не было!".

Фото: Zakon.kz

Акимат Конаева в ответ на обвинения приостановил работу оскандалившейся зоны отдыха и проинформировал о начале досудебного расследования.

Материал по теме Опасный отдых: кто в ответе за нашу безопасность при купании в водоемах Казахстана

Еще одна шокирующая история, и снова – прямиком из Актау. Многодетный отец спас сразу двух купальщиц, но третий, запаниковав, утянул героя на глубину. Благодарственное письмо от регионального ДЧС он "получил" посмертно.

В августе в сводки тревожных новостей угодил обожаемый казахстанцами Алаколь, волны которого унесли жизнь 17-летнего парня. Несчастный спрыгнул с катера без спасательного жилета.

Фото: wikimedia/Мирсаитов Ислам

И куда же без приключений с водными аттракционами? Вспомнить хоть прославившийся на весь Казнет "диван", катание на котором едва не стало роковым для сестер. Девушки рассказали, что, испугавшись тряски, попросили отвезти их на берег, однако просьба была проигнорирована. После особенно крутого виража отдыхающие вылетели "за борт", но даже тогда к ним не отнеслись серьезно. В результате две девушки из компании попали в больницу с диагнозом "аспирационная пневмония", а невинное развлечение закончилось следственными действиями.

Или аквазорб, стремительно увлекающий ребенка все дальше от суши.

В ту же копилку сомнительных увеселений лета-2025 попадает сломанный катамаран, загнавший в ловушку четырех подростков.

Да и в целом казахстанские курорты вызвали немало нареканий у соотечественников. К примеру, блогер Мария Ахметова решила сравнить ценники Дананга (Вьетнам) и нашей "жемчужины". Вьетнам неиронично оказался эконом-версией Алаколя – роскоши, доступной избранным.

Капшагай, Балхаш и Шардар вообще смахивают на Индию – в плохом смысле слова. Только в первых двух случаях отдыхающие играют в чехарду друг с другом, а в последнем – еще и с горами водоплавающего мусора.

Впрочем, конаевское что-то все же лучше, чем атырауское ничего. В середине июля, когда горожане изнывали от зноя, город упрямо не открывал пляжный сезон. Как и в прошлом году, кстати.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Словом, море негодования волновалось раз, волновалось два и в итоге замерло недвусмысленной морской фигурой, прекрасно иллюстрирующей отношение сограждан к туристическим услугам на родине. Массовые жалобы даже дошли до президента Касым-Жомарта Токаева. Как результат:

строгий выговор курирующему вице-министру туризма и спорта, а также заместителям акимов Алматинской, Карагандинской областей, области Абай и Жетысу, ответственным за развитие туризма;

выговор акимам городов Конаев и Балхаш, Алакольского района и района Мақаншы, а также акимам сельских округов;

меры взыскания к руководителям областных управлений, отвечающих за предпринимательство, туризм, охрану окружающей среды, архитектуру и торговлю;

привлечение к ответственности руководителей территориальных подразделений министерств экологии и природных ресурсов, здравоохранения, финансов, водных ресурсов и ирригации, торговли и интеграции, транспорта.

А завершить общую картину хотелось бы сухими цифрами мокрого безобразия. По данным МЧС, мы имеем:

722 разрешенных для купания места. 6730 предупреждающих и запрещающих знаков "Купание запрещено". 4867 нарушителей, привлеченных к административной ответственности. 218 спасенных, среди которых 71 ребенок. 115 утонувших, 36 – дети (на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

Ну и горькое послевкусие почти прошедшего лета в придачу.