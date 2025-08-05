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События

Токаев осмотрел павильоны стран Центральной Азии на конференции ООН

Токаев, Туркменистан, ЦА, ООН, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 21:12 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев и главы делегаций, участвующих в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, 5 августа посетили выставочные павильоны стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, внимание гостей привлекла экспозиция Казахстана, оформленная в духе национальных традиций. Здесь были установлены казахские юрты, в которых царила атмосфера уюта и гостеприимства.


"Посетителям представили театрализованную постановку, включающую торжественную встречу гостей и национальные обряды. Свои павильоны также подготовили Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, продемонстрировав богатое культурное наследие и гостеприимный дух народов региона", – говорится в сообщении.

Ранее Токаев сегодня выступил на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ).

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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