Токаев осмотрел павильоны стран Центральной Азии на конференции ООН

Президент Касым-Жомарт Токаев и главы делегаций, участвующих в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, 5 августа посетили выставочные павильоны стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, внимание гостей привлекла экспозиция Казахстана, оформленная в духе национальных традиций. Здесь были установлены казахские юрты, в которых царила атмосфера уюта и гостеприимства.







"Посетителям представили театрализованную постановку, включающую торжественную встречу гостей и национальные обряды. Свои павильоны также подготовили Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, продемонстрировав богатое культурное наследие и гостеприимный дух народов региона", – говорится в сообщении.

Ранее Токаев сегодня выступил на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ).

