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Общество

Пенсионную аферу провернула алматинка

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 10:57 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области десятки человек из Енбекшиказахского района хотели в обход правил снять пенсионные накопления, но стали жертвами мошенницы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) региона, 35-летняя женщина вошла в доверие и, предложив помочь снять пенсионные накопления, украла у людей крупные суммы денег. Общий ущерб от ее действий на данный момент оценивается более чем в 1,5 млн тенге.

"Сейчас установлено более 40 эпизодов мошенничества. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержана жительница города Алматы. По факту мошенничеств проводится досудебное расследование", – сообщили в полиции.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

Жительница Астаны ранее отдала 20 млн тенге за несуществующую мультивизу в США и вид на жительство в Испании.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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