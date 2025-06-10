Водителям Казахстана упростили получение прав

НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" внедрило автоматическую проверку медицинской справки 073/у при получении водительских прав, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 10 июня 2025 года следует, что госкорпорация завершила интеграцию информационной системы центров обслуживания населения (ИИС ЦОН) с информационной системой Министерства здравоохранения РК.

"В результате исключена вероятность предоставления поддельных справок формы 073/у для получения водительского удостоверения. Теперь при получении государственной услуги "Выдача водительского удостоверения" гражданам не нужно предоставлять медицинскую справку в бумажном виде. Результаты прохождения медосмотра автоматически поступают в ИИС ЦОН. Это позволяет ускорить процесс рассмотрения заявлений, исключить случаи подачи поддельных документов и повысить прозрачность процедуры получения водительских прав", – подчеркнули в "Правительстве для граждан" во вторник.

Водителям напомнили, что при замене водительского удостоверения до истечения срока его действия прохождение медосмотра не требуется. Также не требуется предоставление справок из психоневрологического и наркологического диспансеров.

О том, что казахстанцы могут получить на портале eGov.kz медицинскую справку формы 073/у, подтверждающую, что получатель в состоянии управлять транспортным средством, стало известно 27 ноября 2024 года. В феврале 2025 года услуга стала доступна в мобильном приложении eGov Mobile.