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Общество

Водителям Казахстана упростили получение прав

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 11:57 Фото: Zakon.kz
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" внедрило автоматическую проверку медицинской справки 073/у при получении водительских прав, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 10 июня 2025 года следует, что госкорпорация завершила интеграцию информационной системы центров обслуживания населения (ИИС ЦОН) с информационной системой Министерства здравоохранения РК.

"В результате исключена вероятность предоставления поддельных справок формы 073/у для получения водительского удостоверения. Теперь при получении государственной услуги "Выдача водительского удостоверения" гражданам не нужно предоставлять медицинскую справку в бумажном виде. Результаты прохождения медосмотра автоматически поступают в ИИС ЦОН. Это позволяет ускорить процесс рассмотрения заявлений, исключить случаи подачи поддельных документов и повысить прозрачность процедуры получения водительских прав", – подчеркнули в "Правительстве для граждан" во вторник.

Водителям напомнили, что при замене водительского удостоверения до истечения срока его действия прохождение медосмотра не требуется. Также не требуется предоставление справок из психоневрологического и наркологического диспансеров.

О том, что казахстанцы могут получить на портале eGov.kz медицинскую справку формы 073/у, подтверждающую, что получатель в состоянии управлять транспортным средством, стало известно 27 ноября 2024 года. В феврале 2025 года услуга стала доступна в мобильном приложении eGov Mobile.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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