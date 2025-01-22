Как юкка из ботсада Алматы стала основой для первых джинсов и мощным лечебным средством

Сегодня, 22 января 2025 года, администрация Главного Ботанического сада Алматы поделилась интересной информацией. Как оказалось, первые джинсы были сшиты из растения, которое можно встретить в алматинском ботсаду. Речь идет о юкке, ее еще называют "джинсовым деревом", сообщает Zakon.kz.

Специалисты предоставили немного исторической информации. К примеру, первоначально джинсы шили из ткани, в которой использовали волокна юкки.

Даже сейчас некоторые производители добавляют волокно юкки в состав денима, чтобы повысить его прочность и устойчивость к износу и различного рода повреждениям. Также из волокон юкки изготавливаются веревки и канаты, рыболовные снасти, мешковина и бумага.

Юкка (лат. Yúcca) – род древовидных вечнозеленых растений подсемейства Агавовые (Agavoideae) семейства Спаржевые (Asparagaceae).

Стебель юкки деревянистый, невысокий. Есть виды, у которых стебель отсутствует, над поверхностью земли возвышается только пучок листьев. Листья крупные, длинные, линейно-ланцетные с острым окончанием, по форме напоминают мечи.

Листья – вечнозеленые. Очень эффектно растение выглядит во время цветения благодаря крупным, колокольчатым, белым цветкам, расположенным на коротких цветоножках. Плод – крупная ягода или коробочка с черными семенами.

"В естественных условиях юкки встречаются в субтропиках Центральной Америки и Мексики. Род насчитывает около 40 видов. На родине растение называют "деревом счастья", считается, что оно несет удачу и благополучие своим обладателям". Пресс-служба ГБС Алматы

Далее отмечено, что листья юкки содержат стероидные сапонины, которые используются для получения стероидных препаратов.

Так, лекарства на основе компонентов растения обладают противовоспалительным действием и применяются в терапии заболеваний внутренних органов и кожных покровов.

Растение имеет многочисленные лечебные свойства.

Также цветки юкки высушивают и применяют в качестве сырья для приготовления настоек и отваров. Корень кустарника используется в качестве средства для лечения артрита, а индейские племена готовят из него шампунь.

Неделей ранее ботсад опубликовал призыв о помощи. Он касался недостатка корма для птиц в зимнее время года.

Уже через несколько дней стало известно, что благодаря неравнодушным алматинцам удалось собрать более 200 кг корма всего за три дня.