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Общество

Олжас Бектенов: Следует усилить мониторинг нарушений трудового законодательства

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 11:38 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 10 июня 2025 года на заседании правительства поручил до конца текущего года провести проверку предприятий на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина подчеркнул, что жизнь и здоровье человека являются незыблемой ценностью, поэтому система охраны труда должна основываться на современных подходах к обеспечению безопасности на рабочем месте.

"Зачастую устаревшее оборудование, запоздалая модернизация, отсутствие новых технологий сказываются на росте травматизма. Глава государства дал конкретные поручения по решению вопросов безопасности труда на предприятиях. Системы раннего предупреждения и оповещения опасности помогают оперативно реагировать в случае рисков возникновения аварии. Но самое главное – это человеческий фактор. Никакой датчик не заменит жесткого контроля за соблюдением безопасности и прав работников", – сказал Олжас Бектенов.

Он отметил, что, к сожалению, приходится констатировать, что этот контроль недостаточный.

"Для снижения травматизма и несчастных случаев работодатели обязаны обеспечивать безопасность труда, автоматизацию и цифровизацию, исключающие травматизм и тем более гибель человека. Пока действующие методы не показывают высокой эффективности. Имеются факты пренебрежения элементарной техникой безопасности. Отсутствует единый подход к организации охраны труда, информационные системы остаются разрозненными. Усилий одного только министерства труда здесь недостаточно. Это должно быть большой совместной работой всех госорганов, акиматов и предприятий", – дополнил Бектенов.

По его мнению, следует усилить мониторинг нарушений трудового законодательства, в том числе с использованием Цифровой карты предприятий.

"Президент подчеркнул важность цифровизации в социально-трудовой сфере. Необходимо принять меры по цифровизации трудовой сферы. Поручаю завершить до 1 ноября 2025 года интеграцию информационных систем по выявлению и учету травматизма на опасных производственных объектах страны. Министерству цифрового развития совместно с государственными органами до 1 декабря текущего года обеспечить создание целостной цифровой экосистемы в сфере охраны труда. В вопросе охраны труда крайне важны роль и участие самих работодателей. Необходимо обеспечить заключение работодателями договоров обязательного страхования работников от несчастных случаев", – сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что на предприятиях нужно активно внедрять принцип нулевого травматизма, а также систему оценки и управления профессиональными рисками, отвечающими международным стандартам.

"В целях усиления мер по обеспечению безопасных условий труда поручаю Министерству труда совместно с заинтересованными госорганами до 1 ноября текущего года разработать законодательные поправки в части недопущения сокрытия работодателями травматизма на производстве. Министерству промышленности совместно с работодателями до конца года обеспечить обязательную установку специального оборудования для обеспечения производственной безопасности и охраны труда на предприятиях в промышленном и строительном секторах. Министерству по чрезвычайным ситуациям до конца текущего года провести проверку предприятий на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности", – озвучил Олжас Бектенов.

Ранее стало известно, что более 445 тыс. рабочих мест в Казахстане классифицируются как вредные или опасные.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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