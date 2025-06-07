В Шымкенте грабителей, избивших таксиста с инвалидностью, отправили в тюрьму

В Шымкенте городской межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор двум мужчинам, обвиненным в нападении на таксиста с нарушениями слуха и речи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Оtyrar.kz, Жасулан Бакиров признан виновным в совершении грабежа по статье 191, части 2, пунктам 1 и 3 УК РК и приговорен к 3 годам 9 месяцам лишения свободы. Его соучастник, Максат Тасболатов, получил 3 года заключения.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в районе рынка "Коктем". Двое обвиняемых, воспользовавшись услугами такси, после завершения поездки избили водителя, страдающего нарушениями слуха и речи, и похитили два мобильных телефона общей стоимостью более 180 тыс. тенге. После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия.

Установлено, что оба осужденных ранее привлекались к уголовной ответственности. Бакиров в 2019 году был осужден за аналогичное преступление – грабеж. Тасболатов в 2024 году отбывал наказание по статье "Кража".

Оба обвиняемых признали вину и возместили ущерб. Наказание они будут отбывать в учреждениях уголовно-исполнительной системы с максимальным уровнем строгости.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Шымкенте разъяренная женщина разбила стекла такси и прославилась в соцсетях.