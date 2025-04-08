Новую должность получил экс-сотрудник Администрации президента РК

Назначен новый руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана. Им стал экс-сотрудник Администрации президента РК Нурдаулет Толеев, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из релиза, опубликованного на сайте ведомства 8 апреля 2025 года:

"Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова представила коллективу ведомства нового руководителя аппарата, которым назначен Нурдаулет Толеев".

Фото: gov.kz

Нурдаулет Толеев родился 31 октября 1984 года. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Академию государственного управления при президенте РК. Юрист.

Трудовую деятельность начал в 2004 юрисконсультом ТОО "ТопЮрАудит КазГЮУ" в Астане, затем работал научным сотрудником в Институте законодательства РК, главным консультантом Отдела по обеспечению деятельности Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Аппарата Мажилиса Парламента РК. С ноября 2008 года по февраль 2025 года работал в Администрации президента РК: консультантом секретариата руководителя администрации, инспектором, заведующим сектором канцелярии президента РК.

С июля 2019 года распоряжением главы государства был назначен заведующим Общим отделом АП РК. А 17 февраля 2025 года Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Нурдаулета Толеева.