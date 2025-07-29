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Общество

Как смена графика работы сказывается на казахстанцах, рассказали в Минтруда

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 12:57 Фото: pixabay
И.о. председателя Комитета госинспекции труда Ерболат Абулхатин на пресс-конференции в правительстве 29 июля 2025 года рассказал, как введение нового графика работы с 08:00 до 17:30 сказывается на сотрудниках министерства, передает корреспондент Zakon.kz.

На новый график работы в Минтруда перешли в прошлом месяце.

"Изменение рабочего режима для комитета госинспекции труда и для министерства в целом, считаю, сказалось положительно. К примеру, утром добираемся на работу без пробок: чтобы в 8 часов быть на работе, выезжаешь в 07:30 – пустые улицы. Домой выезжаешь в 17:30 – люди выходят раньше, семье может уделяться внимание, своим личным делом могут заняться", – отметил и.о. председателя Комитета госинспекции труда Ерболат Абулхатин.

Нет, по его словам, и проблем во взаимодействия с другими госорганами.

"Никаких неудобств нет и от сотрудников жалоб нет, наоборот, с удовольствием пораньше уходят пораньше домой", – заверил спикер.

Он также рассказал, что будут делать с началом учебного года родители, которым нужно провожать детей в школу.

"В этом вопросе законодательством предусмотрен механизм: матери и отцы, у которых есть маленькие дети и которых требуется отвезти в детский сад или школу, могут перейти на гибкий режим, они сами устанавливают свой график – им будет разрешено прийти на работу в 9 и даже к 10, но с учетом, что они 8-ми часовой рабочий день будут соблюдать, то есть они будут уходить индивидуально позже", – резюмировал Ерболат Абулхатин.

19 марта 2025 года председатель маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден высказался о возможности пересмотра рабочего дня в столице.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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