Аким Астаны о резонансном ДТП: Скорость общественного транспорта снижать не будут

Аким столицы Женис Касымбек 9 июня 2025 года в кулуарах Акорды прокомментировал ситуацию с ДТП, произошедшим в столичном микрорайоне Самал, где маршрутный автобус врезался в столб, передает корреспондент Zakon.kz.

Аким отметил, что виновных в данном дорожно-транспортном происшествии определит следствие.

"Водитель этого автобуса имеет большой опыт. Насколько мне известно, он давно работает в этой сфере и в этой компании. Сейчас он находится под следствием. Еще раз прошу дождаться окончания. Следствие определит причины и ответственных за случившееся", – озвучил Женис Касымбек.

Он также опроверг информацию о плохом состоянии автобусов. По его словам, в этом году в город поступило порядка 700 новых автобусов. Они являются качественными, а компания-производитель ежегодно выпускает около 5 млн аналогичных транспортных средств по всему миру.

Помимо этого, журналисты озвучили, что казахстанцы жалуются на водителей автобусов.

"К сожалению, подобные происшествия случались и раньше. Ситуация не уникальна: подобное происходило и 10, и 20, и 30 лет назад. Это дорожное движение. Существуют правила дорожного движения. При эксплуатации любого транспортного средства всегда есть определенная опасность. Поэтому важно это понимать. К сожалению, такая ситуация произошла", – дополнил аким.

Касымбек добавил, что в данном ДТП превышения скорости не было – автобус поднимался на мост в оживленном месте. Поэтому в связи с этой ситуацией вопрос о снижении скорости для общественного транспорта в Астане не рассматривается.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. В момент аварии школьница находилась в общественном транспорте. Во время удара ноги ребенка оказались зажатыми, спасти их не удалось. 4 июня врачи сообщили о том, что пострадавшая девочка пришла в сознание.

По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. Позднее с заявлением выступил акимат столицы. С обращением можно ознакомиться по этой ссылке.