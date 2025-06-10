На юге РК школьник устроил травлю младшеклассника, заставляя выполнять его поручения

В Меркенском районном суде Жамбылской области 10 июня рассмотрено административное дело по факту травли несовершеннолетнего, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, в апреле 2025 года 15-летний ученик 9 класса общеобразовательной школы систематически унижал младшеклассника и принуждал его к выполнению различных поручений. Действия подростка квалифицированы как буллинг (ст.127-2 ч.3 Кодекса об административных правонарушениях РК).



В судебном заседании законный представитель подростка К. признала вину и подтвердила изложенные в протоколе обстоятельства. По ее словам, в дальнейшем подобные случаи допущены не будут.

Законный представитель потерпевшего пояснила, что дети урегулировали конфликт и пришли к взаимопониманию. Сам подросток также признал вину в суде.

"Вина подтверждается протоколом об административном правонарушении, полицейским рапортом, объяснениями сторон и их родителей", – уточнили в суде.

Санкция статьи предусматривает предупреждение либо штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП). Суд принял во внимание обстоятельства дела и сократил сумму штрафа на 30%.

Постановлением суда законный представитель К. признана виновной и оштрафована на сумму 27 тыс. тенге. Штраф оплачен, постановление вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Кызылординской области подросток ударил ножом сверстника и получил шесть лет колонии.