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Общество

На юге РК школьник устроил травлю младшеклассника, заставляя выполнять его поручения

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 19:16 Фото: pexels
В Меркенском районном суде Жамбылской области 10 июня рассмотрено административное дело по факту травли несовершеннолетнего, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, в апреле 2025 года 15-летний ученик 9 класса общеобразовательной школы систематически унижал младшеклассника и принуждал его к выполнению различных поручений. Действия подростка квалифицированы как буллинг (ст.127-2 ч.3 Кодекса об административных правонарушениях РК).

В судебном заседании законный представитель подростка К. признала вину и подтвердила изложенные в протоколе обстоятельства. По ее словам, в дальнейшем подобные случаи допущены не будут.

Законный представитель потерпевшего пояснила, что дети урегулировали конфликт и пришли к взаимопониманию. Сам подросток также признал вину в суде.

"Вина подтверждается протоколом об административном правонарушении, полицейским рапортом, объяснениями сторон и их родителей", – уточнили в суде.

Санкция статьи предусматривает предупреждение либо штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП). Суд принял во внимание обстоятельства дела и сократил сумму штрафа на 30%.

Постановлением суда законный представитель К. признана виновной и оштрафована на сумму 27 тыс. тенге. Штраф оплачен, постановление вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Кызылординской области подросток ударил ножом сверстника и получил шесть лет колонии. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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