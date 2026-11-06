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Общество

"Пастух, который пасет овец": восьмиклассник стал жертвой буллинга в школе

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 03:54 Фото: pexels
В Жамбылской области суд рассмотрел дело о травле (буллинге) несовершеннолетнего из-за опоздания на урок, сообщает Zakon.kz.

В сентябре 2026 года в одной из школ Жуалынского района, произошел случай травли ученика 8 класса. Потерпевший опоздал на урок, а одноклассник начал его высмеивать, называя "пастухом, который пасет овец", утверждая, что он опоздал из-за выпаса скота. Высказывания носили унизительный характер.

"Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при районном акимате факт буллинга был подтвержден и принято решение о привлечении родителя ученика к ответственности", – сообщили 6 ноября 2026 года в пресс-службе суда.

Отец ребенка признал вину и сообщил, что не допустит такого поведения в будущем, что им и учителями проведены воспитательные беседы с сыном. Постановлением суда родителю зачинщика назначено административное предупреждение.

Между тем не каждый подросток расскажет о травле. Самое сложное для родителя – понять, что ребенок переживает не просто очередной школьный конфликт, а состояние, которое может угрожать его жизни. Психолог рассказала как родителям заметить тревожные сигналы и не опоздать с помощью.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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