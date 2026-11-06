"Пастух, который пасет овец": восьмиклассник стал жертвой буллинга в школе

В Жамбылской области суд рассмотрел дело о травле (буллинге) несовершеннолетнего из-за опоздания на урок, сообщает Zakon.kz.

В сентябре 2026 года в одной из школ Жуалынского района, произошел случай травли ученика 8 класса. Потерпевший опоздал на урок, а одноклассник начал его высмеивать, называя "пастухом, который пасет овец", утверждая, что он опоздал из-за выпаса скота. Высказывания носили унизительный характер.

"Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при районном акимате факт буллинга был подтвержден и принято решение о привлечении родителя ученика к ответственности", – сообщили 6 ноября 2026 года в пресс-службе суда.

Отец ребенка признал вину и сообщил, что не допустит такого поведения в будущем, что им и учителями проведены воспитательные беседы с сыном. Постановлением суда родителю зачинщика назначено административное предупреждение.

Между тем не каждый подросток расскажет о травле. Самое сложное для родителя – понять, что ребенок переживает не просто очередной школьный конфликт, а состояние, которое может угрожать его жизни. Психолог рассказала как родителям заметить тревожные сигналы и не опоздать с помощью.