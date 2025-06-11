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Общество

"Иногда они загораются": спасатели обратились к казахстанцам насчет электросамокатов

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 07:59 Фото: Zakon.kz
Спасатели предупредили казахстанцев о том, что несоблюдение правил зарядки и хранения электросамокатов может привести к их возгоранию, сообщает Zakon.kz.

Они привели простые правила, соблюдение которых обеспечит вашу безопасность:

  • заряжайте только оригинальным зарядным устройством;
  • не оставляйте самокат на зарядке без присмотра;
  • не заряжайте рядом с легковоспламеняющимися предметами;
  • не используйте поврежденный аккумулятор.


Ранее выяснилось, кто может запретить водителям автобусов использовать телефон, рассказали в Минтруда.

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Аксинья Титова
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