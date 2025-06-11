"Иногда они загораются": спасатели обратились к казахстанцам насчет электросамокатов
Фото: Zakon.kz
Спасатели предупредили казахстанцев о том, что несоблюдение правил зарядки и хранения электросамокатов может привести к их возгоранию, сообщает Zakon.kz.
Они привели простые правила, соблюдение которых обеспечит вашу безопасность:
- заряжайте только оригинальным зарядным устройством;
- не оставляйте самокат на зарядке без присмотра;
- не заряжайте рядом с легковоспламеняющимися предметами;
- не используйте поврежденный аккумулятор.
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