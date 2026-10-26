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Общество

Туристы снова попадают в беду в горах: спасатели обратились к казахстанцам

Иле-Алатау, горная местность, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 18:07 Фото: Zakon.kz
В преддверии осенних каникул и на фоне благоприятной для прогулок погоды спасатели напомнили казахстанцам о правилах безопасности в горах. Неосторожность, неподготовленность и игнорирование прогноза гидрометцентра могут привести к опасным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Ежедневно в новостных сводках Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана появляются сообщения о туристах, которым требуется помощь в горах. Люди сбиваются с маршрута, получают травмы или оказываются в труднодоступных местах, откуда не могут выбраться самостоятельно.

В преддверии осенних каникул, которые продлятся с 26 октября по 1 ноября, многие отдыхающие планируют проводить больше времени на природе. Однако спасатели призывают граждан ответственно подходить к организации горных прогулок и должным образом оценивать возможные риски.

В МЧС подчеркнули, что перед выходом в горы необходимо учитывать погодные условия, сложность маршрута и собственную физическую подготовку. Даже привычная прогулка может стать опасной, если пренебрегать элементарными мерами предосторожности.

Спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила:

  • заранее изучить маршрут и не сходить с обозначенных троп;
  • проверить прогноз погоды перед выходом и отложить поход, если условия ухудшаются;
  • сообщить близким о маршруте, времени выхода и предполагаемом возвращении;
  • взять полностью заряженный телефон и внешний аккумулятор;
  • надеть подходящую обувь и тёплую одежду, подготовить необходимое снаряжение;
  • запастись водой, едой, аптечкой и фонарем;
  • не отправляться в горы в одиночку и держаться вместе с группой;
  • не приближаться к обрывам, осыпям и другим опасным участкам.

Сотрудники министерства также напомнили, что в горах погода может меняться очень быстро. Поэтому важно не только заранее планировать маршрут, но и быть готовыми отказаться от прогулки, если условия становятся небезопасными.

"В случае чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номеру "112", сообщить спасателям свои координаты или ближайшие ориентиры и следовать их инструкциям", – заключили в МЧС.

Спасатели призвали казахстанцев не рисковать собственной жизнью и здоровьем ради красивых фотографий, новых впечатлений или желания продолжить маршрут любой ценой.

Только за сегодняшний день стало известно, что в горах Алматы на высоте 3 332 метра спасатели помогли подростку спуститься с высокогорного пика, а другого заблудившегося вывели из горной местности в районе пика Фурманова.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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