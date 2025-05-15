"Хочу работать больше!": тысячи казахстанцев ищут дополнительный заработок

Казахстанский рынок труда демонстрирует важные скрытые тенденции: сотни тысяч работающих граждан активно ищут способы увеличить свой доход, в том числе работая внеурочно и при этом масштабно инвестируют в собственное профессиональное развитие, сообщает Zakon.kz.

9,3 миллиона занятых

Начнем с фундамента: по данным БНС АСПиР РК, в экономике страны сегодня заняты внушительные 9,3 млн человек. При этом четко выделяются две большие группы: 7,1 млн человек (76,9%) – это наемные работники и 2,2 млн человек (23,1%) – самостоятельно занятые, чей вклад, между прочим, в динамику рынка огромен.

При этом общая занятость постоянно растет – за последний квартал она увеличилась на 116,2 тыс. человек, в основном за счет роста числа наемных сотрудников (+159,6 тыс.).

Лидеры по занятости:

торговля (17%),

образование (13,4%),

промышленность (12,5%),

сельское хозяйство (10,3%).

Кто хочет зарабатывать больше – и почему?

Несмотря на то, что у 9,3 млн казахстанцев уже есть работа, часть из них активно ищет дополнительные возможности для заработка. Статистика показывает, что 156 420 занятых (около 1,7%) готовы уделять больше времени работе ради дополнительного дохода. И вот интересные моменты.

География и мотивация. Стремление к дополнительному заработку чуть выше в сельской местности (1,9% сельских занятых против 1,6% городских).

Мужчины активнее. Мужчины (1,85% занятых) чаще выражают желание работать больше, чем женщины (1,53%).

Главный интерес – рост на текущей работе. Важный сигнал для работодателей: 87 272 человека из этой группы хотели бы увеличить нагрузку и заработок именно по месту своей основной работы. Это говорит о лояльности к текущему месту и желании монетизировать свои навыки там, где они уже применяются. Меньшая часть рассматривает отдельную подработку (16 104 человека) или смену работы на более продолжительную (10 573 человека).

Сколько готовы работать? В среднем, желающие поработать больше готовы тратить на это 14.0 дополнительных часов в неделю. При этом сельские жители готовы на гораздо большую нагрузку (17.5 часа), чем городские (11.4 часа).

Реальная "вторая смена". Помимо тех, кто только желает дополнительно заработать, есть внушительная армия тех, кто уже активно работает вне стандартного рабочего времени. Таких в Казахстане 86 065 человек. Это люди, которые жертвуют своим свободным временем – вечерами, ночами или выходными – ради дополнительного дохода.

Пик активности – выходные. Самое популярное время для дополнительной работы – выходные дни (52 263 человека, или 60,7% от этой группы). Вечернее время привлекает 25 314 человек (29,4%), ночная работа – наименее популярна (8 488 человек, 9,9%).

Фото: Zakon.kz

Инвестиции в себя

За последние 12 месяцев 628 961 человек (около 6.,% занятых) прошли различные формы обучения и повышения квалификации. Эта цифра в несколько раз превышает число тех, кто ищет или уже занимается дополнительной работой, что подчеркивает важность саморазвития для казахстанцев.

Чему же учатся эти люди? Самое востребованное – это профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (446 619 человек). Значительна доля тех, кто обучался на рабочем месте (77 553), осваивал иностранные языки (26 964), получал водительские права (21 797) или изучал компьютерные курсы (16 959).

Кто платит за развитие? Большая часть обучения финансируется работодателями (полностью или частично оплачено для 504 294 человек). Однако важно отметить, что 122 667 человек оплатили обучение полностью за собственные средства.

Город vs село, мужчины vs женщины. Обучение гораздо более распространено среди городского населения (83% от прошедших обучение). Среди обучавшихся чуть больше женщин (52,7%), чем мужчин (47,3%).

Фото: Zakon.kz

Все эти данные рисуют портрет активного и решительного работника в Казахстане. Наличие значительной группы людей, желающих работать больше и готовых тратить личное время на дополнительный заработок – дополнительный сигнал для работодателей к пересмотру систем мотивации.

Ранее мы сообщили, что Казахстан занял 70-е место в мире по качеству жизни cогласно исследованию, основанному на комплексном индексе Human Progress Index. Этот результат ставит РК в число стран с "очень высоким" уровнем качества жизни и делает безусловным лидером не только в Центральной Азии, но и в СНГ.