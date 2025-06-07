Казахстанцев предупредили об ограничении доступа к сервисам АО "НИТ"
Фото: gov4c.kz
В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 7 июня 2025 года, обратились к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.
Причина – ограничение доступа к сервисам АО "НИТ".
"Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши сервисы и проекты становились удобнее и эффективнее для вас. В рамках этих улучшений регулярно проводятся технические работы. В связи с этим 7 июня с 21:00 до 08:00 8 июня возможна кратковременная недоступность проектов, сопровождаемых АО "НИТ", – предупредили граждан.
Казахстанцев поблагодарили за понимание и принесли извинения за возможные неудобства.
Ранее в АО "НИТ" разъяснили, как вернуть ошибочно уплаченные социальные отчисления.
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