В МВД Казахстана ответили на требования "пьяных" водителей

Министерство внутренних дел Казахстана сегодня, 11 июня 2025 года, обратилось к "пьяным" водителям, сообщает Zakon.kz.

Как отметил начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, в последнее время группа граждан выступает с необоснованными требованиями отменить наложенное на них наказание за управление автотранспортом в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

"МВД официально заявляет: мы категорически против любых послаблений, предусмотренных статьей 608 Кодекса об административных правонарушениях. Строгие меры, включая 7-летнее лишение водительских прав, введены в 2020 году не случайно. Это не просто цифра в законе, а барьер между жизнью и смертью на наших дорогах", – подчеркнул он.

По данным ведомства, за последние пять лет пьяные водители стали причиной 2,5 тыс. аварий, в которых погибли более 460 человек. Свыше 3300 получили ранения.

"За этими данными – человеческие трагедии: потерянные жизни, разрушенные семьи, боль детей, оставшихся сиротами, родителей, потерявших сыновей и дочерей. Пьяный за рулем – это не просто нарушитель, это потенциальный убийца. Один из трагических случаев произошел в Алматы: пьяный водитель сбил троих работников дорожной службы, двое из них погибли. Люди просто выполняли свою работу. И больше домой не вернулись. Эта трагедия – прямое последствие безответственного поведения, которому не место на дороге". Шынгыс Алекешев

Вместе с тем, по словам официального представителя МВД РК, принятые меры уже дают положительный эффект.

"Несмотря на рост автопарка, количество задержанных пьяных водителей снижается. Это значит, что строгие меры работают. Они не только наказывают, они удерживают от преступления. Во многих странах наказание еще строже – вплоть до пожизненного лишения прав и конфискации автомобиля. Мы убеждены: жизнь человека важнее необоснованных требований тех, кто осознанно нарушает закон и порядок". Шынгыс Алекешев

Он заявил, что Министерство внутренних дел считает любые предложения об отмене либо смягчении наказания недопустимыми.

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