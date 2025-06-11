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Общество

Почему казахстанцы едят фумигированную, а не экологически чистую чечевицу, объяснил эксперт

Казахстана, потребление, эксперт, чечевица, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 17:13 Фото: pxhere
Директор Союза производителей органической продукции Казахстана Арсен Керимбеков 11 июня 2025 года в Мажилисе объяснил, почему казахстанцы едят фумигированную, а не экологически чистую чечевицу, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что за последние 5 лет такая еда стала модной в стране. Ее готовят почти в каждой семье. Но при этом почти вся чечевица привозная и фумигированная. Фумигация – это обработка специальными газами, чтобы убить плесень, насекомых и другие вредные организмы.

"Главная точка фумигации всей чечевицы в Евразии – Турция. Это что такое? Это газы, которые уничтожают плесень. Они проникают внутрь, вы ее не отмоете. Что удивительно, мы едим эту фумигированную, когда у нас в 100 километрах растет чистейшая, которая идет на экспорт", – сказал Арсен Керимбеков.

Он пояснил, что в Казахстане не налажен процесс поставки чечевицы местными производителями в магазины. Бизнесу это невыгодно либо сложно сделать, и государство пока не может помочь.

По данным Союза производителей органической продукции, в 2023 году экспортировано 25,9 тыс. тонн продукции (пшеница, лен, соевые бобы, соевый жмых, горох, чечевица, сафлор, конские бобы) на сумму 14,5 млн долларов. Основные страны экспорта – Германия, Швеция, Бельгия, Чехия, Польша, Литва, Латвия.

Ранее проблемы экспорта казахстанской органической продукции перечислил эксперт.

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Бауыржан Муканов
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