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Советы

Почему после еды хочется спать и когда это может быть проблемой

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 17:31 Фото: magnific
Эндокринолог объяснила, почему после еды часто хочется спать, какие продукты усиливают сонливость и в каких случаях резкий упадок сил может указывать на проблемы со здоровьем. Подробнее – на Zakon.kz.

Сонливость после еды знакома многим, особенно после плотного обеда. Иногда ее объясняют тем, что кровь якобы приливает к желудку и кишечнику, из-за чего мозгу не хватает кислорода. Однако семейный врач и эндокринолог Анастасия Самойлова называет это мифом. По ее словам, кровоснабжение мозга остается стабильным, а послеобеденная усталость связана с работой нервной системы, гормонов и другими процессами в организме, пишет "Доктор Питер".

Как объясняет специалист, после приема пищи активируется парасимпатическая нервная система, которая отвечает за отдых, пищеварение и восстановление. Организм переключается из режима активности в режим усвоения пищи, поэтому человек может почувствовать расслабление и легкую сонливость.

При этом большое значение имеет состав еды. По словам Самойловой, сильнее клонить в сон может после продуктов с большим количеством быстрых углеводов – например, пасты, картофельного пюре, белого хлеба и сладостей. Такая пища быстро повышает уровень глюкозы в крови, после чего поджелудочная железа выделяет инсулин.

Врач отмечает, что на этом фоне триптофан легче проникает в головной мозг, где используется для образования серотонина. Эти процессы могут усиливать ощущение расслабления после еды.

Однако выраженная сонливость, по мнению эндокринолога, иногда может указывать на проблемы со здоровьем. Одной из возможных причин специалист называет нарушения углеводного обмена. Насторожить должны ситуации, когда через 1,5-2 часа после еды возникает резкий упадок сил, особенно если одновременно появляются дрожь в руках, холодный пот или головокружение. В таком случае Самойлова рекомендует обратиться к врачу и обсудить необходимость обследования, в том числе проверки уровня глюкозы и гликированного гемоглобина.

Причиной постоянной усталости после еды могут быть и другие состояния. Как отмечает специалист, если сонливость сопровождается зябкостью, сухостью кожи, выпадением волос или отеками, стоит проверить функцию щитовидной железы. Дневная сонливость в сочетании с громким храпом и остановками дыхания во сне может быть связана с синдромом обструктивного апноэ сна.

Самойлова также советует обратить внимание на реакцию организма на определенные продукты. Если после употребления пшеницы или молочных продуктов помимо сонливости регулярно появляются вздутие живота, головная боль или другие симптомы, это стоит обсудить с врачом, а не самостоятельно исключать продукты из рациона.

По словам эндокринолога, обычная сонливость после еды чаще ощущается как легкая усталость и расслабление и вскоре проходит. Поводом обратиться к специалисту может стать сильный и регулярный упадок сил, при котором трудно оставаться бодрым, особенно если он сопровождается другими симптомами.

Если выраженная сонливость возникает регулярно и изменение рациона и режима не помогает, врач советует обратиться к специалисту и выяснить ее причину.

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