Спадет ли жара в Астане, Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на ближайшие дни

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 12, 13 и 14 июня 2025 года. Из него следует, что в трех мегаполисах жара не спадет, но прогнозируются дожди, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 12 июня: переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.

переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С. 13 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С. 14 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +26+28°С. Прогноз погоды по Алматы 12 июня: переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С. 13-14 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +31+33°С. Прогноз погоды по Шымкенту 12 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С. 13 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С. 14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С. Материал по теме МЧС бьет тревогу в связи с сильной жарой по Казахстану Ранее синоптики рассказали, что с 12 по 14 июня 2025 года в Казахстане ожидается жара, но с дождями и грозами.

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