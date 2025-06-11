Мажилисмен предложил изменить подход к ипотеке в Казахстане

Депутат Мажилиса Ерболат Сатыбалдин 11 июня 2025 года в своем депутатском запросе озвучил предложения, чтобы сделать покупку жилья более доступным для казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен подчеркнул, что наличие собственного жилья является актуальной и сложной проблемой для казахстанцев.

"Жилье – это базовое конституционное право человека. Оно четко закреплено в основном законе. Однако на практике реализовать это право крайне трудно. К примеру, приобрести автомобиль стоимостью около 30 млн тенге гораздо проще, чем жилье за ту же сумму. Гражданину, желающему купить жилье за ту же сумму, нужно внести как минимум 30% первоначального взноса и соглашаться на высокие ставки в размере 18-20%. Он проходит через сложную процедуру сбора документов, в итоге ипотеку могут и не одобрить. Тревожит тот факт, что государственная политика сегодня в большей степени поддерживает приобретение автомобилей, а вопрос жилья, обеспечивающий устойчивость жизни, отодвинут на второй план", – дополнил Ерболат Сатыбалдин.

В этой связи он предложил внедрить систему "аренды с последующим выкупом", при которой часть ежемесячной арендной платы засчитывается в счет будущего первоначального взноса. Это позволит гражданам постепенно накапливать средства и одновременно подтверждать свою платежеспособность.



"Например, если человек ежемесячно платит 200 тыс. тенге, 50 тыс. Из этой суммы могли бы засчитываться как накопление на первый взнос. Таким образом, за три года гражданин не только накопит часть суммы, но и подтвердит свою платежеспособность. Такая система была бы особенно полезна молодежи, матерям-одиночкам и социально уязвимым слоям населения. Это реальный шанс для тех, кто пока не готов купить жилье, но имеет на то желание и потенциал", – озвучил мажилисмен.

Помимо этого, он считает, что поможет создание онлайн-механизма оформления ипотеки – по аналогии с автокредитованием. Объединение баз данных госорганов и банков позволило бы ускорить процесс и избавиться от бюрократии при покупке жилья.

Также он отметил, что не надо ограничиваться только "Отбасы банком", а допустить к системе жилищных накоплений и другие банки.

"Также стоит привлечь средства Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) для долгосрочного финансирования ипотечного кредитования, что поможет снизить процентные ставки. Это создаст конкуренцию, расширит выбор для граждан и сделает кредиты более доступными. Также нужно справедливое и эффективное распределение государственной поддержки. Государственные программы должны быть направлены в первую очередь на действительно нуждающихся в жилье граждан. Субсидии необходимо направлять исключительно на покупку первого жилья, исключив вторичный рынок и инвестиционные покупки. Кроме того, жилищная политика должна быть тесно связана с региональными программами развития – это поможет сбалансировать миграцию и развивать регионы комплексно", – сказал Ерболат Сатыбалдин.

Он заявил, что эти предложения не требуют дополнительных бюджетных расходов, но могут значительно повысить доступность жилья. Они предлагают альтернативу существующей модели, основанной исключительно на ипотеке.

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