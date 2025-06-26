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Общество

Сенатор предлагает изменить тарифы на электроэнергию в Казахстане

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 16:29 Фото: unsplash
Сенатор Бекболат Орынбеков 26 июня 2025 года в своем депутатском запросе озвучил предложение создать Единый центр по передаче электроэнергии и изменить существующую модель тарификации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он обозначил системную проблему, связанную с износом региональных электрических сетей и дисбалансом в тарифной политике в сфере передачи электроэнергии.

По его словам, несмотря на принятые в последние годы меры, включая запуск модели "Единого закупщика электрической энергии" и утверждение Национального проекта по модернизации энергокомплекса, в региональном звене сохраняется неравномерность и отсутствие единых правил.

"На сегодняшний день, передача электрической энергии в стране осуществляется на национальном и региональном уровнях по линиям электропередач, построенные в основном в 70-80 годах прошлого столетия. На региональном уровне существует иная схема. Каждая распределительная электросетевая компания формирует тариф с учетом необходимых затрат на содержание и модернизацию сетей. Уровень износа, протяженность сетей и количество единиц оборудования каждой компаний разная", – отметил сенатор.

Он также обратил внимание на то, что существующая модель тарификации ограничивает возможности некоторых энергопередающих организаций в проведении ремонта и обновлении сетей, в том числе в рамках обязательств по возврату займов, привлеченных на реализацию национального проекта. 

"Необходимо рассмотреть возможность создания Единого центра по передаче электроэнергии, который будет функционировать по принципу усредненного тарифа, аналогично действующей модели "Единого закупщика". Данная мера позволит снизить тарифную нагрузку на потребителей. Уверен, что централизованная модель передачи электрической энергии не только обеспечит устойчивость системы, но и поспособствует снижению розничных тарифов, а также ускорению модернизации сетей в наиболее уязвимых регионах", – подчеркнул Орынбеков.

16 июня 2025 года стало известно, что как изменится тариф на электроэнергию с появлением АЭС в Казахстане. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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