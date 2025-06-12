Почему ужесточение требований к застройщикам не скажется на темпах строительства жилья в Казахстане

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов считает, что ужесточение требований к застройщикам не скажется на темпах строительства жилья в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

12 июня 2025 года в Сенате он пояснил, что усиливается контроль в отношении застройщиков, привлекающих деньги дольщиков. По мнению представителя министерства, эта процедура должна находиться в правовом поле.

"На ввод объектов в целом по республике никак не скажется, потому что у нас по итогам 2024 года было введено 18,9 млн квадратных метров жилья. Это более 172 тысяч жилищ. То, что мы ужесточаем в рамках долевого строительства, не повлияет на конечный показатель ввода объектов по республике", – заявил Куандык Кажкенов.

Ранее Сенат одобрил закон, ужесточающий меры в отношении застройщиков. Им грозят крупные штрафы за нарушение прав дольщиков.