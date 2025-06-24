Новые правила въезда в Россию для казахстанцев: в посольстве дали подробные разъяснения

Посольство России в Казахстане выступило с важным заявлением. В нем подробно даны разъяснения по новым правилам для въезда иностранцев в Россию. Так, с 30 июня 2025 года и ровно на год во всех пунктах пропуска через границу России будет проводиться эксперимент, сообщает Zakon.kz.

По данным посольства за 23 июня 2025 года, этот эксперимент коснется правил и условий въезда и выезда в/из России иностранных граждан и лиц без гражданства, предусмотренных Правилами организации эксперимента.

В частности, иностранным гражданам, планирующим въезд в Россию в порядке, не требующем получения визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме посредством мобильного приложения "ruID" заявление о въезде в Россию.

"Вводимая в качестве эксперимента новая процедура регистрации въезжающих в Россию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок россиян и казахстанцев". Пресс-служба посольства России в Казахстане

Специалисты просят особо обратить внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Россию с использованием приложения "ruID".

Далее сказано, что отсутствие заполненного заявления о въезде не окажет влияния на проведение пограничного контроля российскими пограничными органами.

"Вместе с тем рекомендовали бы воспользоваться приложением "ruID" в том числе для получения дополнительных преимуществ в части доступа на территории России к госуслугам онлайн, услугам мобильной связи российских операторов, осуществления платежей и т.д." Пресс-служба посольства России в Казахстане

Согласно новым правилам, заявление о въезде подается заранее – не позднее, чем за 72 часа, и не раньше, чем за 90 дней до поездки.

В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за 4 часа – для этого следует предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства.

"Чтобы подать заявление, установите приложение "ruID" (будет доступно для скачивания в магазинах приложений не позднее 24 июня с.г.) и зарегистрируйтесь в нем. Если у вас уже имеется аккаунт на российских госуслугах, вы можете авторизоваться в приложении "ruID", используя свой логин и пароль". Пресс-служба посольства России в Казахстане

В заявлении необходимо указать:

страну, из которой вы выезжаете,

цели и даты поездки,

регионы посещения в России,

данные детей, путешествующих с вами.

Данные детей в заявлении указывают оба родителя, въезжающие в Россию.

Кроме того, в приложении можно сдать биометрию – сделать фото лица, паспорта и запись голоса:

"Если ваши биометрические данные уже зарегистрированы в России, подать заявление о въезде можно также на госуслугах, указав данные о поездке и сделав фото лица. На границе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого указаны вами в приложении "ruID".

В дополнении сказано, что в течение 10 дней после въезда на территорию России следует завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС), для этого необходимо посетить отделение банка с документами, удостоверяющими личность.

Также рекомендуется посетить центр обслуживания или офис МФЦ на территории России для подтверждения своей учетной записи на госуслугах, после чего вы в том числе сможете:

получать все доступные государственные услуги онлайн;

оформить российскую SIM-карту;

оплачивать штрафы, налоговые задолженности и госпошлины.

В заключительной части сказано:

"Обращаем внимание, что порядок въезда в Россию иностранных граждан в визовом режиме, в том числе по единой электронной визе, остается прежним".

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9 июня 2025 года официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров высказался по введению новых требований.

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Он также попросил казахстанцев заранее изучить новые требования по пересечению границы и добавил, что Казахстан изучает возможность введения зеркальных мер.