В МЧС объяснили, почему затягиваются поиски пропавшего вертолета

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев 7 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве озвучил новые подробности пропажи вертолета в Алматинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что 25 июля поступило уведомление от министерства обороны о пропаже вертолета в районе Отырара. С этого момента были начаты оперативные поисковые работы.

"Мы обследовали заданное направление с помощью вертолетов, осмотрели Сорбулакское водохранилище. На снимках, полученных от "Казкосмоса", были видны следы, похожие на разлив горюче-смазочных материалов. Недалеко от водохранилища Сорбулак были обнаружены несколько фрагментов вертолета. После этого был создан штаб, начались активные поисковые работы", – сказал Кеген Турсынбаев.

Он уточнил, что с момента пропажи вертолета прошло более 10 дней.

"Мы обследовали примерно 50% территории Сорбулака. Все поисковые работы проходят под руководством министерства обороны. Мы предоставили свои силы и ресурсы. Сейчас поиски ведутся с рассвета до заката. Глубина воды в Сорбулаке достигает от 5 до 25 метров. Дно – болотистое. Даже на глубине одного метра ничего не видно – все покрыто илом", – озвучил Кеген Турсынбаев.

25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил. Позднее в Минобороны и МЧС раскрыли подробности.