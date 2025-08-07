#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
536.58
622.75
6.71
Общество

В МЧС объяснили, почему затягиваются поиски пропавшего вертолета

вертолет, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 11:39 Фото: Минобороны РК
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев 7 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве озвучил новые подробности пропажи вертолета в Алматинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что 25 июля поступило уведомление от министерства обороны о пропаже вертолета в районе Отырара. С этого момента были начаты оперативные поисковые работы.

"Мы обследовали заданное направление с помощью вертолетов, осмотрели Сорбулакское водохранилище. На снимках, полученных от "Казкосмоса", были видны следы, похожие на разлив горюче-смазочных материалов. Недалеко от водохранилища Сорбулак были обнаружены несколько фрагментов вертолета. После этого был создан штаб, начались активные поисковые работы", – сказал Кеген Турсынбаев.

Он уточнил, что с момента пропажи вертолета прошло более 10 дней.

"Мы обследовали примерно 50% территории Сорбулака. Все поисковые работы проходят под руководством министерства обороны. Мы предоставили свои силы и ресурсы. Сейчас поиски ведутся с рассвета до заката. Глубина воды в Сорбулаке достигает от 5 до 25 метров. Дно – болотистое. Даже на глубине одного метра ничего не видно – все покрыто илом", – озвучил Кеген Турсынбаев.

25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил. Позднее в Минобороны и МЧС раскрыли подробности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Сколько мужчин и женщин носят имя Абай в Казахстане
Общество
11:46, Сегодня
Сколько мужчин и женщин носят имя Абай в Казахстане
Кому будут компенсировать повышение коммунальных услуг в Казахстане
Общество
11:25, Сегодня
Кому будут компенсировать повышение коммунальных услуг в Казахстане
Air Astana раскрыла результаты первого полугодия 2025 года на Дне эмитента
Общество
10:36, Сегодня
Air Astana раскрыла результаты первого полугодия 2025 года на Дне эмитента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: