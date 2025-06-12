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Общество

От 63 до 110 тысяч тенге: кто имеет право на ежемесячные выплаты в Казахстане

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 11:05 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) выступило с очередной интересной статистикой. К примеру, известно, что с начала 2025 года многодетные семьи и награжденные матери в виде пособий получили более 253 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному заявлению ведомства за 12 июня, с начала 2025 года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 855,9 тыс. человек на общую сумму 253,4 млрд тенге, в том числе:

  • пособия многодетным семьям получили 613,7 тыс. семей на сумму 221 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям – 242,2 тыс. человек на сумму 32,4 млрд тенге.

Также отмечено, что в мае 2025 года вышеуказанными выплатами охвачены 865,3 тыс. человек на общую сумму 51,5 млрд тенге, в том числе:

  • пособия многодетным семьям получили 622,3 тыс. семей на сумму 45 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям – 243 тыс. человек на сумму 6,5 млрд тенге.

Специалисты уточнили, что на пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП, или 63 030 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП, или 78 798 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП, или 94 565 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП, или 110 332 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Кроме того, пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

  • награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП, или 25 165 тенге;
  • награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП, или 29 097 тенге.

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Ранее в пресс-службе Министерства просвещения подробно рассказали, что должен знать педагог об отпуске в Казахстане: сроки, доплаты, совместительство.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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