В Вооруженных силах отмечают день образования территориальных войск
Сегодня их основу составляют воинские формирования, содержащиеся как "воинские части резерва". Общее руководство деятельностью территориальных войск, предназначенных для выполнения поставленных задач в границах административно-территориальных единиц, осуществляет Департамент территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных сил под руководством генерал-майора Аскара Жоламанова.
Фото: МО РК
В своей деятельности департамент руководствуется Комплексным планом по развитию территориальной обороны на 2024-2028 годы. Он включает мероприятия правового, организационного и материально-технического характера.
Фото: МО РК
В этом году Парламент одобрил Закон "О территориальной обороне Республики Казахстан". В нем появились такие понятия, как "доброволец", "формирования самообороны" и "объект территориальной обороны". Комплексным планом также предусмотрено укомплектование кадрового состава территориальных войск с привлечением граждан на воинскую службу по контракту, подготовка органов управления и приписного состава, строительство инфраструктурных объектов и обеспечение бригад теробороны материально-техническими средствами.
Фото: МО РК
Территориальные войска участвуют в крупномасштабных республиканских учениях. Для должностных лиц местных исполнительных органов и специалистов теробороны организуются курсы повышения квалификации, проводятся воинские сборы с военнообязанными.
Фото: МО РК
Основная миссия подразделений территориальной обороны – охрана и оборона населенных пунктов, важных объектов и коммуникаций. При необходимости бойцы бригад территориальной обороны участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Так, в 2022 году личный состав территориальных войск был задействован в тушении лесного пожара в Костанайской области, в 2023-м – принимал участие в устранении последствий паводка в Западно-Казахстанской области, в прошлом году помогал населению справиться с наводнением на северо-западе страны.
Фото: МО РК
Государством принимаются все меры для того, чтобы территориальные войска могли оперативно оказать помощь населению в кризисных ситуациях.