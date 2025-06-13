В Вооруженных силах отмечают день образования территориальных войск

Территориальные войска, являющиеся составной частью Вооруженных сил Казахстана, были образованы 13 июня 2017 года.

Сегодня их основу составляют воинские формирования, содержащиеся как "воинские части резерва". Общее руководство деятельностью территориальных войск, предназначенных для выполнения поставленных задач в границах административно-территориальных единиц, осуществляет Департамент территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных сил под руководством генерал-майора Аскара Жоламанова.

Фото: МО РК

В своей деятельности департамент руководствуется Комплексным планом по развитию территориальной обороны на 2024-2028 годы. Он включает мероприятия правового, организационного и материально-технического характера.

Фото: МО РК

В этом году Парламент одобрил Закон "О территориальной обороне Республики Казахстан". В нем появились такие понятия, как "доброволец", "формирования самообороны" и "объект территориальной обороны". Комплексным планом также предусмотрено укомплектование кадрового состава территориальных войск с привлечением граждан на воинскую службу по контракту, подготовка органов управления и приписного состава, строительство инфраструктурных объектов и обеспечение бригад теробороны материально-техническими средствами.

Фото: МО РК

Территориальные войска участвуют в крупномасштабных республиканских учениях. Для должностных лиц местных исполнительных органов и специалистов теробороны организуются курсы повышения квалификации, проводятся воинские сборы с военнообязанными.

Фото: МО РК

Основная миссия подразделений территориальной обороны – охрана и оборона населенных пунктов, важных объектов и коммуникаций. При необходимости бойцы бригад территориальной обороны участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Так, в 2022 году личный состав территориальных войск был задействован в тушении лесного пожара в Костанайской области, в 2023-м – принимал участие в устранении последствий паводка в Западно-Казахстанской области, в прошлом году помогал населению справиться с наводнением на северо-западе страны.

Фото: МО РК

Государством принимаются все меры для того, чтобы территориальные войска могли оперативно оказать помощь населению в кризисных ситуациях.