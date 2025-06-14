К жителям Астаны обратились с предупреждением о дороге за "Хан Шатыром"

Фото: Zakon.kz

Жителей Астаны и гостей города предупредили о проведении среднего ремонта на двух улицах столицы, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о работах на улицах Достык и Д. Кунаева. Таким образом, с 14 по 19 июня 2025 года для движения транспортных средств полностью закроют дорогу за "Хан Шатыром". Фото: акимат Астаны "Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – отметили в акимате столицы. Ранее столичные власти рассказали, какие улицы полностью перекрыты в Астане на ремонт.

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