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Общество

К жителям Астаны обратились с предупреждением о дороге за "Хан Шатыром"

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 13:04 Фото: Zakon.kz
Жителей Астаны и гостей города предупредили о проведении среднего ремонта на двух улицах столицы, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о работах на улицах Достык и Д. Кунаева. Таким образом, с 14 по 19 июня 2025 года для движения транспортных средств полностью закроют дорогу за "Хан Шатыром".

Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – отметили в акимате столицы.

Ранее столичные власти рассказали, какие улицы полностью перекрыты в Астане на ремонт.

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Андрей Дюсупов
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