Сильная жара и грозы: какая погода ожидает казахстанцев 15 июня

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящее воскресенье, 15 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на большую часть республики оказывает влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

"В связи с этим в стране пройдут дожди с грозами и градом. На западе, северо-востоке и востоке Казахстана ожидается сильный дождь. На северо-западе, юго-западе ночью и утром – туман", – рассказали в РГП "Казгидромет".

В целом по республике ожидается усиление ветра. Также днем в ряде регионов ожидается сильная жара.

Столбики термометров поднимутся до +35+40 градусов в областях Жетысу и Абай, в Западно-Казахстанской, в Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Жамбылской областях.

Аналогичная температура воздуха ожидается и на западе области Улытау, а также на юге Костанайского региона.

В Алматинской, Западно-Казахстанской областях, области Жетысу, Абай, на западе, юге Павлодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на севере Атырауской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на севере Северо-Казахстанской, на западе, севере, юго-востоке Костанайской, на севере, в центре Карагандинской, на севере, в центре, в южной половине Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Жамбылской областях, в области Улытау, на западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на юге Костанайской области, на западе, востоке, юге Карагандинской области, на юго-западе, юге, северо-западе области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о двух циклонах, которые обрушатся на территорию страны с 14 по 16 июня 2025 года.