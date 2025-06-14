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Общество

Сильная жара и грозы: какая погода ожидает казахстанцев 15 июня

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 15:58 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящее воскресенье, 15 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на большую часть республики оказывает влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

"В связи с этим в стране пройдут дожди с грозами и градом. На западе, северо-востоке и востоке Казахстана ожидается сильный дождь. На северо-западе, юго-западе ночью и утром – туман", – рассказали в РГП "Казгидромет".

В целом по республике ожидается усиление ветра. Также днем в ряде регионов ожидается сильная жара.

Столбики термометров поднимутся до +35+40 градусов в областях Жетысу и Абай, в Западно-Казахстанской, в Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Жамбылской областях.

Аналогичная температура воздуха ожидается и на западе области Улытау, а также на юге Костанайского региона.

В Алматинской, Западно-Казахстанской областях, области Жетысу, Абай, на западе, юге Павлодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на севере Атырауской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на севере Северо-Казахстанской, на западе, севере, юго-востоке Костанайской, на севере, в центре Карагандинской, на севере, в центре, в южной половине Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Жамбылской областях, в области Улытау, на западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на юге Костанайской области, на западе, востоке, юге Карагандинской области, на юго-западе, юге, северо-западе области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о двух циклонах, которые обрушатся на территорию страны с 14 по 16 июня 2025 года.

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Андрей Дюсупов
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