Жара не хочет отступать: какая погода ожидает казахстанцев 22 июня

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящее воскресенье, 22 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на большую часть республики оказывает влияние циклон, а также связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

"В воскресенье в стране пройдут дожди с грозами. На западе, северо-западе и севере ожидается выпадение града. По республике прогнозируется усиление ветра, днем на севере и юге – с пыльной бурей", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Днем в области Жетысу ожидается сильная жара до +36°.

В областях Улытау и Абай, а также в Восточно-Казахстанской области столбики термометров поднимутся до +35°.

В Кызылординской области в воскресенье, 22 июня, также прогнозируется сильная жара до +40°.

Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды в Алматы на предстоящую неделю.