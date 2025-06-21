Жара не хочет отступать: какая погода ожидает казахстанцев 22 июня
Фото: freepik
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящее воскресенье, 22 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.
По данным синоптиков, на большую часть республики оказывает влияние циклон, а также связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.
"В воскресенье в стране пройдут дожди с грозами. На западе, северо-западе и севере ожидается выпадение града. По республике прогнозируется усиление ветра, днем на севере и юге – с пыльной бурей", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
Днем в области Жетысу ожидается сильная жара до +36°.
В областях Улытау и Абай, а также в Восточно-Казахстанской области столбики термометров поднимутся до +35°.
В Кызылординской области в воскресенье, 22 июня, также прогнозируется сильная жара до +40°.
Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды в Алматы на предстоящую неделю.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript