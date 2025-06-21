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Общество

Жара не хочет отступать: какая погода ожидает казахстанцев 22 июня

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 15:53 Фото: freepik
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящее воскресенье, 22 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на большую часть республики оказывает влияние циклон, а также связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

"В воскресенье в стране пройдут дожди с грозами. На западе, северо-западе и севере ожидается выпадение града. По республике прогнозируется усиление ветра, днем на севере и юге – с пыльной бурей", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Днем в области Жетысу ожидается сильная жара до +36°.

В областях Улытау и Абай, а также в Восточно-Казахстанской области столбики термометров поднимутся до +35°.

В Кызылординской области в воскресенье, 22 июня, также прогнозируется сильная жара до +40°.

Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды в Алматы на предстоящую неделю.

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Андрей Дюсупов
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