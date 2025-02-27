Глава Минздрава прокомментировала избиение подростка с шизофренией в диспансере

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 27 февраля прокомментировала избиение 14-летнего подростка в столичном психоневрологическом диспансере, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что идет судебно-медицинская экспертиза. Для изучения ситуации выехала комиссия.

"Факты не подтверждаются, но администрация заинтересована в том, чтобы была дана объективная оценка. Поэтому сегодня по результатам судмедэкспертизы мы дополнительно проясним ситуацию. Но предварительно факты не подтверждаются", – сказала Акмарал Альназарова.

Ранее сообщалось, что санитара столичного психоневрологического диспансера обвинили в избиении 14-летнего подростка, который напал с ножом на пятилетнего ребенка в лифте жилого комплекса.

Мать пострадавшего обратилась в полицию и потребовала провести судмедэкспертизу. В столичном департаменте полиции Zakon.kz подтвердили, что проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему. Центр психического здоровья ответил на обвинение.

11 февраля сообщалось, что несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, изрезал ножом лицо 5-летнему ребенку в лифте. Пострадавший мальчик потерял много крови, но был спасен врачами. Выяснилось, что подросток не подлежал изоляции от общества и при должном приеме лекарств не представлял бы опасности. Позже стало известно, что подростка воспитывает мать-одиночка.