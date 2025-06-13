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Происшествия

Карагандинец поссорился с двумя врачами и побил их

карагандинец поссорился с двумя врачами и побил их, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 07:45 Фото: pixabay
В Карагандинской областной детской больнице, по предварительным данным пресс-службы МВД РК, 38-летний житель региона "в ходе конфликта нанес телесные повреждения двум врачам", сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, инцидент произошел 12 июня. Подозреваемый задержан на месте и водворен в изолятор временного содержания.


"По факту применения насилия в отношении медицинских работников возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Осуществляются все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего. В рамках реализации принципа "Закон и порядок" будет неукоснительно обеспечена неотвратимость наказания за противоправные действия. Насилие, особенно в отношении медицинских работников, недопустимо и квалифицируется как грубое нарушение общественного порядка", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат уголовную ответственность за нападение на медработников.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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