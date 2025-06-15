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Общество

С помощью местных властей и спонсоров надеются завершить долгострой для детей в Таразе

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 05:50 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Таразе достроить крытый манеж для особенных детей их родители надеются при поддержке местных властей и бизнес-сообщества, сообщает Zakon.kz.

Недостроенный манеж, где планировалось проводить занятия иппотерапией простаивает в административном центре Жамбылской области уже четыре года, передает "24kz". Оказалось, что здание для особенных детей начали строить на деньги спонсоров. С 2021 года успели возвести только каркас здания, но вскоре строительство остановили. Сейчас недостроенный объект зарос травой.

Из-за затянувшегося строительства манежа дети с психоневрологическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата вынуждены заниматься только в теплое время года. Для круглогодичных занятий необходим крытый манеж.

Если манеж достроят, занятия иппотерапией смогут посещать более ста особенных детей. Сотрудники центра надеются на помощь местных властей и спонсоров. Между тем об объекте-долгострое в акимате знают. Бюджетную заявку на продолжение строительства подавали два года подряд, но средств в местном бюджете не нашлось. В этом году решили попытать удачу в третий раз.

Жители Усть-Каменогорска планируют перекрыть дорогу к их дачам из-за многотонных фургонов, которые напрямую ездят через дачный поселок, рядом с которым разрыли промышленный карьер.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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